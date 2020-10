Gary Payton est prêt à lancer sa carrière de coach : le retour du meilleur trashtalker de l’histoire en NBA ?

Après la nomination de Steve Nash chez les Nets au mois d’août, c’est un autre meneur Hall of Famer qui est prêt à se lancer dans le coaching. Gary Payton envisage sérieusement une nouvelle carrière et veut rejoindre un staff NBA dès que possible !

Coach des 3 Headed Monsters en BIG3 League, Gary Payton s’estime enfin prêt à poursuivre sérieusement sa carrière dans cette voie. Et si son CV dans le coaching se résume pour l’instant à de la figuration dans une ligue de retraités, l’ancien meneur des Sonics présente un palmarès plutôt sympa en tant que joueur. Hall of Famer, champion NBA en fin de carrière avec le Heat, 9 fois All-Star, 9 fois sélectionné dans une All-NBA Team et seul meneur de l’histoire à avoir remporté le trophée de meilleur défenseur de l’année : pas sûr qu’il existe beaucoup de gars sur un banc NBA avec un palmarès individuel aussi long. Tim Duncan, assistant à San Antonio, Jason Kidd chez les Lakers, et Steve Nash, nommé head coach des Nets au mois d’août, sont dans la discussion et c’est à peu près tout. Et il est possible que la nomination d’un ancien meneur Hall of Famer sans réelle expérience dans le coaching comme Nash ait donné des idées au Glove. Il a en tout cas confirmé à Yahoo Sports qu’il était prêt à rejoindre un staff dans la Grande Ligue et qu’il envisageait sérieusement une carrière dans le coaching.

« J’ai déjà eu des discussions à ce sujet par le passé, mais le timing n’était pas bon. Je crois que maintenant, je suis prêt pour coacher. Beaucoup de jeunes joueurs ont besoin d’une voix pour atteindre leur potentiel. J’aimerais rejoindre un staff en NBA où je pourrais être un coach, un mentor. Avec le travail, la concentration et la motivation, je veux guider les joueurs pour les aider à contribuer efficacement au succès d’une équipe. »

Papa Payton un jour à la tête d’une équipe NBA ? On signe di-rect ! Encore plus quand on connait sa grande gueule légendaire et qu’on se rappelle de ses sessions trashtalking sur Dahntay Jones en tant que coach dans la BIG3 League. Attention, on n’est pas vraiment sur le même niveau de tolérance en NBA alors il va quand même devoir apprendre à se retenir un peu s’il ne veut pas finir chaque match au vestiaire. Gary Payton estime en tout cas pouvoir devenir un bon mentor pour la prochaine génération de joueurs, lui qui crédite Tim Grgurich, George Karl et Eric Hughes, ses coachs à Seattle, pour sa jolie carrière NBA. C’est en tout cas un nouveau profil intéressant qui vient s’ajouter à la liste des ex-joueurs prêts à embrasser une nouvelle carrière de coach. Un tempérament à l’opposé des Steve Nash, Tyronn Lue ou Tim Duncan, qui pourrait bien animer le monde un poil aseptisé de la NBA actuelle. Et vu le jeu des chaises musicales depuis le mois d’août chez les coachs, c’est peut-être le bon moment pour annoncer sa candidature au monde entier et espérer une place dans un staff avant la saison prochaine.

Une bonne nouvelle pour la NBA et on espère qu’une franchise lui proposera vite un poste, histoire de retrouver The Glove dans la Ligue. En tout cas, y’a quelques joueurs un peu softs et deux, trois arbitres qui doivent déjà transpirer en pensant au retour de Papa sur les bancs NBA.

Source texte : Yahoo Sports