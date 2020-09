Steve Nash veut se servir de sa carrière de joueur pour devenir un bon coach : et décrocher une bague par la même occasion

Première conférence de presse en virtuel pour Steve Nash depuis l’annonce de son arrivée chez les Brooklyn Nets. Mercredi, l’ancien meneur des Suns est notamment revenu sur les critiques à propos de son manque d’expérience après sa nomination surprise.

On parlait de Gregg Popovich, de Tyronn Lue, ou encore de Jason Kidd mais c’est bien Steve Nash qui a été nommé head coach des Nets à la surprise générale la semaine dernière. Le double MVP arrive avec très peu d’expérience dans le coaching, si ce n’est un rôle de consultant en développement individuel pour les Warriors de Steve Kerr. Un CV bien moins rempli que certains de ses concurrents, mais une expérience chez les Dubs champions NBA qui l’a préparé à endosser un rôle bien plus important dans une équipe qui présentera de fortes ambitions en 2021. Le Canadien y retrouvera Kevin Durant, qu’il côtoyait déjà à Golden State, un gros plus dans sa candidature. KD fera son retour la saison prochaine aux côtés de Kyrie Irving, un des joueurs préférés du nouveau coach des Nets. Nash a expliqué avoir contacté lui-même Sean Marks pour proposer sa candidature cet été. Le manager général de Brooklyn a validé son profil, malgré les critiques et les doutes autour de son manque d’expérience. L’intéressé lui-même a abordé le sujet comme le rapporte ESPN.

« Honnêtement, j’ai coupé la file d’attente. Mais en même temps, je pense que mener une équipe NBA pendant presque deux décennies, c’est assez unique. Donc même si je n’ai pas nécessairement appris certaines des compétences techniques du métier de coach, je n’en ai jamais été très loin. »

Contrairement aux noms qui sont sortis dans les rumeurs, le nouveau coach n’a pas écumé les bancs en tant qu’assistant. Son expérience post-carrière se limite à ce rôle de consultant pour les Warriors et à un poste de manager général (puis conseiller) de l’équipe nationale canadienne. Sa nomination apporte donc forcément quelques doutes, surtout au sein d’un projet aussi ambitieux. Steve Nash est conscient qu’il aura besoin de l’aide de son staff pour apprendre sur le terrain, mais se base aussi sur le succès de Steve Kerr, propulsé coach des Warriors sans expérience préalable pour justifier sa nomination.

« Je n’ai pas roulé ma bosse en tant qu’assistant comme beaucoup d’autres, mais il y a un historique de joueurs qui ont eu de belles carrières et qui sont des leaders. Avoir cette opportunité, comme Steve Kerr et beaucoup d’autres qui ont eu du succès, c’est une situation unique. Mais je réalise que j’ai besoin d’aide. J’espère apporter beaucoup de qualités et de compétences uniques et solides, mais je vais avoir besoin de soutien et d’un staff expérimenté prêt à collaborer et à construire quelque chose avec moi. »

Nash pourra compter sur Jacque Vaughn, coach intérimaire de la fin de la saison chez les Nets, qui restera à ses côtés en tant qu’assistant le mieux payé de la Ligue. Le nouveau head coach a indiqué vouloir apporter un esprit de famille à Brooklyn et devra donc apprendre à gérer l’ego de chacun. Celui de Kyrie et KD, mais aussi de Caris LeVert, Spencer Dinwiddie et d’autres qui vont devoir accepter une baisse des responsabilités avec le retour de blessure des stars. L’ancien meneur des Mavs, des Suns et des Lakers a côtoyé des grands tout au long de sa carrière et espère pouvoir s’inspirer de ces expériences pour construire sa relation avec Kyrie et Durantula.

Steve Nash arrive dans un projet ambitieux sans vraie expérience dans le coaching et il va devoir apprendre rapidement sur le tas, parce qu’il y a un titre à aller chercher dès la saison prochaine à Brooklyn.

Source texte : ESPN