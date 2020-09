Preview Rockets – Lakers, Game 4 : comme une odeur de must-win game pour James Harden et sa bande

On espère que vous avez kiffé les soirées de Playoffs à plusieurs matchs car ça va s’estomper petit à petit. Cette nuit, une seule rencontre au programme, avec ce bon vieux Rockets – Lakers des familles à 1h. Un Game 4 déjà décisif dans la série, car si Houston ne veut pas se retrouver dans la même situation que les Nuggets, il va falloir arracher la win.

Dans une série de Playoffs, le Game 5 avec deux équipes à 2-2 est souvent réputé comme le match pivot. Mais un Match 4 à 2-1 pour l’une ou l’autre équipe présente des caractéristiques bien similaires. Entre une série qui bascule à 3-1 ou qui s’équilibre à 2-2, la différence est évidemment colossale. Nous avons donc ce jeudi une situation de quasi must-win game pour les Rockets, qui sans être dos au mur, commencent à s’en rapprocher dangereusement. Les hommes de Mike D’Antoni devront être au taquet et trouver des solutions face à la défense des Purple and Gold sur James Harden. El Barbudo est de plus en plus doublé par la défense des Angelinos, et pour l’instant, Houston n’arrive pas vraiment à faire payer les Lakers. Attention, le MVP 2018 fait largement ses matchs et envoie de très bonnes stats avec 32 points à 52,6% au tir dont 48,1% de loin, accompagnés de 7 passes et 4,3 rebonds de moyenne sur la série. C’est donc autour de lui qu’il va falloir être tranchant, à commencer par Russell Westbrook. Auteur d’un meilleur match au Game 3 avec ses 30 points, il devra être aussi présent au scoring, tout en faisant un peu plus bouger la balle. Interdit de retomber dans ses travers du début de Playoffs. Quant à la défense des Fusées… bah elle va devoir trouver le moyen pour ralentir le TGV LeBron James et la tour de contrôle Anthony Davis. Bonne chance, comme on dit.

Car oui, les deux leaders des Lakers ont activé le mode Playoffs et devraient arriver déterminés pour faire le break cette nuit. Auteur d’une première mi-temps formidable à 29 points lors du dernier match, BronBron semble prêt à enfoncer les Fusées. Pour ce qui est d’Anthony Davis ? Il ressemble de plus en plus à ce qu’on imaginait de lui dans une série face aux Rockets. 26 points et 15 rebonds avec de très bons pourcentages au Game 3, il manque plus qu’une domination encore plus marquée au scoring, et le monsieur sera injouable. Quand on voit ça, on se dit que ce sont logiquement eux qui ont les clés pour passer la troisième et faire le break dans la série. De plus, si Rajon continue à sortir des perfs en mode Playoffs Rondo, alors ça risque d’être compliqué pour Houston. Les hommes de Frank Vogel sont en confiance et ont le momentum, ils parviennent à bien répondre au microball des Rockets, à voir comment Mike D’Antoni va s’ajuster pour renverser la tendance après deux défaites de suite.

Les deux duos de All-Stars sont attendus au tournant dans ce Game 4 qui s’annonce déjà décisif et chaud bouillant. Est-ce qu’on va avoir une série serrée ou est-ce que les Lakers vont faire le break ? Rendez-vous à 1h du matin pour avoir la réponse, avec la cafetière et Twitter à côté, comme d’habitude.