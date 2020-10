Le grand best of des Playoffs NBA 2020 : 25 minutes de kiff total avant d’aller pioncer jusqu’en 2021

Si vous dormiez ces deux derniers mois ou si vous ressentez déjà le manque après cinq jours sans NBA Basketball, la meilleure ligue du monde vous a réservé un petit cadeau avant de se retirer jusqu’à l’année prochaine : 25 minutes des meilleures actions de ces Playoffs 2020 !

La NBA vous manque ? C’est normal, nous aussi. Le syndrome post-bulle n’a pas mis longtemps avant de se faire ressentir et on commençait presque déjà à s’ennuyer. Mais la NBA ne dort jamais. Woj et ses copains les insiders, les super-héros de la breaking news sont venus à notre secours. Daryl Morey se barre des Rockets, Tyronn Lue a pris la tête des Clippers et Anthony Davis est certain de rester aux Lakers. Trois conséquences de ces Playoffs inédits alors on se pose 25 minutes pour se rafraichir la mémoire sur les deux derniers mois et on kiffe. On était un peu sceptique à l’annonce de cette bulle, mais finalement la Ligue a fait un taf monstrueux pour organiser cette fin de saison et les joueurs leur ont rendu sur le terrain. Le contre légendaire de Bam Adebayo sur Jayson Tatum, la défense clutch de James Harden sur Luguentz Dort, le chantier de Donovan Mitchell face aux Nuggets, le cirque de Jamal Murray, mi-cracheur de feu, mi-funambule, la protection de cercle d’AD à toutes les étapes de cette conquête vers le titre, le hustle et la clutchitude du Heat, les buzzer beaters de Luka Doncic, OG Anunoby et Anthony Davis, tout ça et encore bien plus dans une seule vidéo. On dit merci la NBA, on profite et on va se coucher jusqu’au mois de janvier.

On a quand même bien kiffé cette bulle inédite. Des Playoffs uniques dans l’histoire, pleins d’incertitudes et de chokes, et source infinie de highlights, ça va nous manquer. Alors on profite une dernière fois et on sort les mouchoirs pour pleurer… ou autre, selon votre mood.