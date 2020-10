Jerami Grant convoité par plusieurs franchises : pas le choix, les Nuggets doivent sortir le chéquier

Arrivé en provenance du Thunder l’été dernier, Jerami Grant a délivré une campagne solide pour sa première saison dans le Colorado. Si les Nuggets veulent le garder, il va falloir sortir le chéquier car l’ailier figure dans les petits papiers d’un paquet d’écuries en NBA.

Atteindre les Finales de Conférence Ouest en se tapant – avec de la réussite – deux des meilleurs joueurs de la planète en défense, Kawhi Leonard et LeBron James, le tout en étant l’une des armes offensives importantes de son équipe, apparemment ça ne laisse pas indifférent les dirigeants de franchises. Comme nous le révèle une nouvelle fois Shams Charania de The Athletic, Jerami Grant est actuellement dans les plans de plusieurs équipes NBA, comme les Mavericks, les Suns ou encore les Pistons. Et on les comprend. Rapidement devenu un titulaire indiscutable lors du formidable parcours en Playoffs de cette équipe des Nuggets que personne n’attendait aussi haut, le neveu d’Horace Grant a complètement changé de statut cette saison et surtout dans la bulle. Avec son profil longiligne, capable d’être régulier de loin (38,9%) et de faire le sale boulot en défendant sur les meilleurs extérieurs adverses, JG a montré qu’il pourrait avoir un rôle important dans les rotations de beaucoup d’effectifs de la Grande Ligue.

Coté Nuggets, il est fort probable qu’il va faille aligner les billets pour pouvoir espérer conserver Jéjé. Comme on le présentait depuis quelques semaines, Grant devrait en effet refuser sa player option qui s’élève à 9,3 millions de dollars, pour se retrouver agent libre et faire monter les enchères. Avec une cote qui n’a fait que monter dans les dernières semaines, le numéro 9 a raison d’être un petit peu gourmand et ne devrait pas trop galérer à trouver une franchise capable de mettre le paquet. Avec la place laissée par les fins de contrats de Paul Millsap et Mason Plumlee, les Pépites devraient pouvoir avoir la marge pour proposer une belle augmentation à Grant afin qu’il re-signe à la maison, à condition de faire des choix. Et vu la cohésion du groupe des Nuggets, le parcours magnifique de cet année et le rôle important qui l’attend l’année prochaine dans cette équipe pleine de promesses, on aurait du mal à l’imaginer quitter le Colorado. Maintenant, on pourrait comprendre qu’aller partager, à seulement 26 ans, le ballon avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis du coté de Dallas puisse être aussi plutôt attrayant. Et pour les Suns et les Pistons, on comprendrait encore plus (c’est faux).

Homme à tout faire dans la maison Nuggets, Jerami Grant a clairement passé un cap et s’est imposé dans le beau collectif des Nuggets, a tel point que beaucoup ont désormais les yeux sur lui. On lui souhaite la même réussite que tonton, au niveau des baguouzes.

Source texte : The Athletic