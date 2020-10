Joel Embiid sur les tablettes des… Rockets ? La rumeur pue le fake, un peu comme son palmarès

Il va falloir s’y faire. Comme à chaque intersaison, des rumeurs plus ou moins crédibles font leur apparition. Aujourd’hui, on est plutôt dans la catégorie « moins », avec une potentielle réunion entre Joel Embiid et les Rockets. Pourquoi la traiter alors ? Parce qu’on voulait placer la vanne du titre quelque part.

Bah oui, il faut bien rigoler un peu. On adore Jojo, mais on aime bien aussi le vanner, lui qui rate rarement une occasion d’ouvrir la bouche pour chambrer. Alors, d’où vient cette fameuse rumeur qui parle d’un potentiel trade d’Embiid vers Houston ? C’est Brandon « Scoop B » Robinson d’Heavy.com qui a balancé le truc sur son compte Twitter. Pas vraiment le genre de source qui fait partie de nos favoris, vous en conviendrez. À sa décharge, il ne fait qu’exprimer l’intérêt des Rockets à l’égard du pivot, sans vraiment aller plus loin. Il dit tout de même que tous les joueurs en dehors de James Harden sont disponibles pour un transfert, Russell Westbrook étant donc dans le lot. Vous en faites ce que vous voulez mais ce que l’on préfère retenir dans tout ça, c’est que les Fusées pourraient bien avoir un tout autre visage la saison prochaine. Après le départ du coach Mike D’Antoni, c’est le manager général Daryl Morey qui a décidé de quitter son poste hier. Ces deux-là étaient au cœur du style de jeu pratiqué par Houston ces dernières saisons, un style de jeu basé sur les analytics avec notamment un amour inconditionnel pour le 3-points et un small ball de plus en plus… petit. Si le successeur de Morey est un gars de la maison, à savoir Rafael Stone (il était le vice-président exécutif des opérations basket à Houston), des changements semblent inévitables.

Côté Sixers, malgré les rumeurs qui circulent depuis pas mal de temps sur un potentiel divorce entre Ben Simmons et Joel Embiid, on voit mal Philadelphie briser le duo, surtout à court terme. Après l’échec aux Clippers, le coach Doc Rivers vient d’arriver dans la ville de l’amour fraternel et il a décidé de prendre le job spécifiquement pour avoir une chance de coacher les deux All-Stars. Et si les Sixers ont décidé de miser sur lui malgré le choke monumental de Los Angeles en Playoffs, c’est parce qu’il est toujours respecté en tant que leader à travers la NBA. Les dirigeants de Philly pensent qu’il peut être l’homme de la situation pour amener le duo Ben – Jojo au niveau supérieur, notamment en les responsabilisant plus. Du coup, avant de voir un transfert de Simmons ou Embiid, les Sixers vont observer attentivement l’expérience Doc, qui aura pour mission de relancer le Process après la dernière campagne très décevante de Philadelphie. Maintenant, si vous êtes fan de Houston et que vous voulez imaginer un duo James Harden – Joel Embiid, libre à vous hein, ça peut être fun. Plus fun que les Playoffs 2020 en tout cas.

Une rumeur avec un grand nom et des franchises dont on parle beaucoup, mais une rumeur qui n’a quasiment aucune chance de se transformer en blockbuster trade vu les forces en présence. Voilà, pas besoin de nous remercier pour ce papier, ce fut un plaisir de l’écrire.

Source texte : @ScoopB, Heavy.com