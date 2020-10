Nike Kybrid S2 What The Tye Die : une sortie qui tombe à pic pour accompagner la prochaine tenue des Nets

Réunissant le meilleur des trois derniers modèles des signature shoes d’Uncle Drew, les Nike Kybrid S2 se refont une petite beauté dans un coloris à retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers et qui sierra à merveille au nouveau maillot Classic Edition des Nets.

Au cas où vous étiez passés à côté cette semaine, Brooklyn a dévoilé ses troisièmes tenues pour la saison prochaine. Un bond en arrière de 30 ans qui rappelle Drazen Petrovic avec ce maillot bleu ciel tye die. C’est justement le nom de ce modèle inspiré des t-shirts délavés des hippies dans les années 60. Les Nike Kybrid S2 What The Tye Die vont à fond dans le délire avec des motifs différents sur le pied droit et le pied gauche. On retrouve évidement la traditionnelle rosace mais aussi des tâches qui semblent parfois beaucoup moins bien maîtrisées. L’idée, c’est de faire croire à vos coéquipiers que vous vous êtes lancés vous-même dans un atelier tye die au garage ou dans le jardin, faisant de vos pompes un objet unique. On retrouve en plus quelques détails qui font clairement la différence comme un petit smiley avec une bouche en forme de virgule et une petite soucoupe volante de l’autre côté pour continuer d’alimenter les théories conspirationnistes si chères à Kyrie Irving – l’oeil et la pyramide des illuminatis sont toujours bien présents sur fond rouge à l’arrière. Et les amoureux de la nature aimeront forcément les fleurs brodées par-dessus le Swoosh sur la face intérieure de la chaussure pour un résultat final bourré de caractère qui ira très bien avec un maillot du n°11 des Nets à l’entraînement l’année prochaine.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kybrid S2 Fossil Stone, on est passés de la Préhistoire aux sixties, sacré bond en avant.

les Nike Kybrid S2 Fossil Stone, on est passés de la Préhistoire aux sixties, sacré bond en avant. On les imagine déjà à ses pieds : TLC pour compléter le Big Three des Nets la saison prochaine et en attendant ses propres signature shoes.

TLC pour compléter le Big Three des Nets la saison prochaine et en attendant ses propres signature shoes. L’occasion parfaite pour les porter : une soirée à thème ou avec le nouveau maillot Classic de Brooklyn.

une soirée à thème ou avec le nouveau maillot Classic de Brooklyn. On aime : des motifs dépareillés qui donnent beaucoup de personnalité à la paire, comme toujours avec Kyrie.

des motifs dépareillés qui donnent beaucoup de personnalité à la paire, comme toujours avec Kyrie. On aime moins : où est passé le bleu ciel pour matcher parfaitement avec le jersey ?

Nike Kyrie Kybrid S2 What The Tye Die sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Ce n’est pas encore demain qu’on reverra Tonton Drew sur un parquet mais il continue de nous régaler avec ses pompes toujours très réussies.

Source : Nike