Wes Unseld Jr. en pole pour devenir le nouveau coach des Wizards : à deux semaines des choses sérieuses, il serait temps de se décider

À deux semaines de la Draft et de l’ouverture de la Free Agency, les Washington Wizards n’ont toujours pas de coach, mais le front office n’est pas parti en vacances pour autant, et la liste des candidats a été affinée à trois noms : Wes Unseld Jr., Darvin Ham et Charles Lee. Et visiblement, le premier tiendrait la corde.

Salut Tommy, ça va ? Tu es au courant que quand l’été arrive ça veut pas dire que t’es en vacances ? Faudrait peut-être se décider pour le nouveau coach avant la Free Agency… ça serait bête que Bradley Beal s’énerve, surtout qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Depuis le divorce entre Scott Brooks et les Sorciers, Tommy Sheppard, manager général de la franchise, est toujours à la recherche d’un head coach. Et comme de nombreuses franchises, à l’image d’Orlando qui vient de signer Jamahl Mosley, les Wizards ont envie de miser sur un assistant. Parmi les candidats cités, on retrouvait Jamahl Mosley (dommage), Charles Lee, Wes Unseld Jr. et Darvin Ham. Adrian Wojnarowski, l’insider star d’ESPN, avait ensuite indiqué que le fils de Wes Unseld (Nuggets) et Darvin Jambon (Bucks) étaient les deux favoris pour succéder à Brooks, avec Charles Lee (Bucks) en embuscade. Et si l’on en croit les dernières infos de Shams Charania de The Athletic, c’est le premier qui tiendrait la corde.

Unseld Jr. — the son of Wes Unseld Sr., the Hall of Famer and former Bullet — has been a highly-respected assistant coach since joining the Wizards’ coaching staff in 2005. https://t.co/OBAlIK8xY1 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2021

Rien qu’à son nom, on comprend que Wes Unseld Jr. ait tapé dans l’œil des Sorciers, puisque papa a joué pour eux, à l’époque des Washington Bullets, ramenant par la même occasion le seul titre de leur histoire en 1978. On dit pas que c’est le côté « fils de » qui fait tout, mais la boucle serait bouclée si le fils Unseld coache dans la salle où le numéro du paternel est retiré. Au-delà de ça, les seize années de l’actuel bras droit de Mike Malone en tant qu’assistant sont évidemment très intéressantes dans le CV, surtout que monsieur a évolué chez les Sorciers de 2005 à 2011. Bon, par contre, quand il va passer de Nikola Jokic à Thomas Bryant, ça va lui faire tout drôle. On attend désormais la finalisation de ce dossier car il n’y a pas de temps à perdre pour les Wizards. La Draft arrive à grands pas – Draft où ils possèdent le pick 15 – et la Free Agency va quant à elle emboîter le pas… Ça serait sympa d’avoir un coach du coup. Après, on dit ça comme ça hein.

Wes Unseld Jr. sera sans doute le nouveau magicien à la tête des Sorciers, et il aura du boulot car l’été s’annonce chargé. De plus, les attentes seront élevées pour le petit nouveau, car gérer le duo Russell Westbrook – Bradley Beal, c’est pas ce qu’il y a de plus simple. Surtout que BB Brunes rentre potentiellement dans sa dernière année de contrat, et ça serait sympa de pouvoir le garder.

Source texte : The Athletic