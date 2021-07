Les Wizards ont rétréci la liste des candidats pour le poste de coach : quatre assistants, une seule place, tous à vos pronos

Qui dit Playoffs dit pour certains vacances, et dit surtout changements pour les équipes qui n’ont pas été satisfaites par leurs résultats. La Free Agency arrive, la Draft aussi, pour le training camp il y a encore un peu de temps, mais avant de se lancer dans tout ça, il faut trouver un coach, et les Wizards ont déjà quelques prétendants.

Scott Brooks est parti après cinq ans dans la franchise, il faudrait peut-être trouver un remplaçant maintenant non ? Selon notre cher Adrian Wojnarowski d’ESPN, la liste des candidats pour le poste de head coach s’est rétrécie à quatre noms. Un des premiers qui revient, c’est celui de Jamahl Mosley, l’ange gardien de Luka Doncic. Et c’est d’ailleurs cette proximité avec le Slovène qui devrait le pousser vers la porte de sortie avec l’arrivée de Jason Kidd. Le padawan de Rick Carlisle s’attendait à prendre sa place, mais c’est finalement J-Kidd qui a été choisi. Si l’adjoint de Dallas devrait quitter le Texas, il pourrait bien obtenir ses galons de coach principal cette saison, lui qui est dans le radar des Wizards, mais aussi du Magic (il a sûrement dû être formé a Poudlard). Un autre nom qu’on entend en Floride et à D.C, c’est Wes Unseld Jr, actuellement assistant des Nuggets. Le fils de Wes… fin du coup vous le savez, est ciblé par Washington pour prendre la relève de Brooks. Dans la Ligue depuis 2005, le technicien attend toujours sa chance en tant qu’entraîneur principal et sa carrière d’assistant avait commencé… aux Wizards, tiens tiens. Pour les deux autres candidats, il faut voyager du côté du Wisconsin car les Sorciers ont noté sur leurs plaquettes deux assistants des Bucks, Darvin Ham et Charles Lee, les deux plus jeunes de cette liste. Tous deux arrivés à Milwaukee en 2018, ils pourraient bien, eux aussi, vivre leur première expérience de coach la saison prochaine. En tout cas, l’ambition des Wizards est claire : on veut donner une chance à un petit nouveau pour gérer Russell Westbrook et Bradley Beal.

Washington’s search process for a new coach has narrowed to several assistants, including Dallas’ Jamahl Mosley, Milwaukee’s Darvin Ham and Charles Lee and Denver’s Wes Unseld, Jr., sources tell ESPN. Those are among the candidates who will talk to Wizards again this week. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 5, 2021

Une autre équipe à la recherche d’un coach et prête à miser sur un numéro 2 : les Pelicans. Peu convaincus par la tentative Stan Van Gundy qui n’a pas réussi à les qualifier en Playoffs (car la faute vient toujours du coach, c’est connu), New Orleans est à la recherche d’un nouveau technicien, et la mission est de taille, car elle est étroitement liée à la progression de Zion Williamson. Et vu que le monstre de 21 ans n’est plus très loin d’être nommé maire de la ville vu son importance, le petit nouveau qui sera sur le banc aura intérêt à plaire à Thanos, et les Pels vont viser haut dans les grands staffs. Selon le journaliste Marc Stein du New York Times, la piste Jacque Vaughn est à oublier, et la franchise de la Louisiane s’est penchée vers d’autres candidats. Parmi eux, on retrouve deux finalistes NBA : l’assistant des Suns Willie Green, ancien joueur et assistant depuis 2016 et… Charles Lee, aussi pisté par les Wizards donc. Deux assistants et deux hommes qui sont en train d’accumuler de l’expérience en Playoffs, un facteur qui devrait plaire à David Griffin, le GM des Pels.

Les équipes se bousculent pour trouver un nouveau coach et la tendance semble se confirmer dans plusieurs franchises : on veut donner sa chance à un assistant. On devrait donc voir débarquer de nouveaux visages sur les bancs l’an prochain et on ne dit pas non à un peu de nouveauté. On espère pour le meilleur plus que pour le pire.

Source texte : ESPN / New York Times