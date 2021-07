Mike Budenholzer a demandé à Gregg Popovich comment préparer les Finales NBA : « découvre-le par toi-même », pas de doute c’est signé Pop’

Mike Budenholzer va disputer ses premières Finales NBA en tant que coach et il se serait bien vu prendre des conseils auprès de son ancien mentor, Gregg Popovich. Spoiler, il va devoir se débrouiller tout seul.

Mike Budenholzer a beau être dans la Ligue depuis un sacré bout de temps (1996 très exactement), il a encore certains trucs à apprendre. Quatre fois champion NBA avec les Spurs lorsqu’il était padawan de Pop’, le coach de l’année 2014 et 2019 n’a, par contre, jamais coaché directement en Finale NBA. Huit ans après son émancipation, il va donc découvrir le match le plus suivi de l’année et la pression qui entoure une telle rencontre. Forcément quand on part dans l’inconnu, on ne dit pas non à quelques conseils, surtout s’ils viennent d’une personne de confiance qui a déjà connu ce niveau de compétition. Le coach des Bucks a donc appelé la personne qui lui semblait la plus indiquée pour répondre à ses questions sur les Finals et sans surprise, il s’agit de son ancien professeur : Gregg Popovich. Et quelle fut la réponse du gourou des Spurs ? Disons que c’est plutôt simple. Des propos retranscrits par Mark Medina de USA TODAY.

Bucks coach Mike Budenholzer, who was a Spurs assistant, joked Gregg Popovich has simply told him "you have to figure it out on your own" than relying on him for any Finals advice. — Mark Medina (@MarkG_Medina) July 5, 2021

« Le coach des Bucks Mike Budenholzer, qui était assistant chez les Spurs, a plaisanté sur le fait que Gregg Popovich lui a simplement dit « découvre-le par toi-même » plutôt que de compter sur lui pour des conseils sur les Finals. »

Du Pop’ dans le texte et cela n’étonnera certainement pas ceux qui suivent un peu la légende texane depuis quelques temps. Évidemment, il faut prendre cette déclaration avec bienveillance. Gregg Popovich et Mike Budenholzer ont bossé ensemble à San Antonio pendant dix-sept ans et ils ont construit une solide amitié avec les années. Le nom de Bud est d’ailleurs souvent cité parmi les possibles successeurs de son mentor chez les Spurs, lorsque celui-ci décidera de raccrocher. Nul doute que Popovich souhaite toute la réussite du monde à son ancien élève mais peut-être qu’il estime que c’est un apprentissage à faire par soi-même plutôt que de se baser sur l’expérience d’un autre technicien. (On n’est pas dans la tête de Pop’, ne nous en demandez pas trop). Alors qu’il devrait rejoindre Vegas d’ici peu pour préparer les JO, le coach de Team USA gardera sans doute un œil sur les Finales, histoire de voir si son protégé marche sur ses pas. Pour le moment, il ne doit pas trouver grand-chose à redire sur la belle campagne des Bucks.

Mike Budenholzer va découvrir les Finales NBA, et il se voyait bien prendre quelques conseils de la part de Gregg Popovich. Dommage pour lui, c’est seul qu’il va devoir se débarrasser de Monty Williams et des Suns. Il a déjà connu la route qui mène au Larry O’Brien à quatre reprises, reste à le faire avec le grand costume.

