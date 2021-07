52 ans après un historique coinflip, les Suns peuvent rendre aux Bucks la monnaie de leur pièce : l’histoire est belle, ne reste plus qu’à l’écrire

Suns – Bucks, ces Finales nous parlent peu en termes de rivalité mais pour certains, c’est un duel qui rappelle des souvenirs. Pour ça, il faut revenir en 1969. Cette année-là, les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns s’étaient joués le premier pick de la Draft… à pile ou face, et cette pièce avait permis aux Bucks d’accueillir Lew Alcindor, connu ensuite sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar. 52 ans plus tard, ces deux équipes sont de nouveau opposées et le prix à aller chercher n’est pas moins kiffant.

Ces deux franchises sont liées depuis longtemps, depuis le début des années 70 pour être précis. En 1969, les Phoenix Suns sont passés à côté de celui qui aurait pu être le meilleur joueur de l’histoire de la franchise (no offense Devin Booker), finalement parti dans le Wisconsin, grâce à un simple « Pile ». Après, les Cactus exagèrent un peu… Entre un Lew Alcindor qui offre aux Bucks la seule bague de leur histoire lors de sa saison sophomore, après avoir remporté le titre de MVP de saison régulière et évidemment celui de MVP des Finales, et un Neal Walk, lui aussi pivot, mais pas trop de votes pour le trophée de Most Valuable Player, il n’y a pas beaucoup de différence franchement. En tout, l’un aura scoré 38 387 points dans sa carrière, l’autre 7157, ça vaaaa. Rien qu’avec ces quelques éléments du CV de KAJ, on imagine que cette Draft 1969 est restée en travers de la gorge de la franchise de l’Arizona pendant un moment. Mais finalement, ce pile ou face n’aura coûté qu’un trophée de champion aux Suns par rapport aux Daims, ça aurait pu être pire… Peut-être est-ce l’heure d’égaliser ?

Côté Bucks, on est encore nostalgique de cette époque avec l’ami Lew, car depuis 1971, trois ans après la création de la franchise, Milwaukee n’a plus jamais soulevé le Larry O’Brien Trophy. Cette année, le Greek Freak est enfin qualifié en Finale NBA, et après autant d’attente et deux titres de MVP de saison régulière, l’homme à tout faire du Wisconsin n’est pas prêt de laisser les Suns repartir avec leur première bague. Mais pas de panique pour Giannis et les siens : selon Kareem, qui connaît bien la postseason, les Bucks de cette année ne sont pas capables de gagner le titre… oh wait. Oui oui, vous aviez bien lu, dans une interview accordée à ESPN il y a quelques semaines, le scoreur le plus prolifique de l’histoire avait avoué qu’il ne voyait pas cette équipe des Bucks gagner un titre. De quoi bien motiver les Bucks pour faire mentir l’ancien Daim. La preuve ? Depuis cette fameuse déclaration, la troupe à Giannis reste sur un bilan de 6-2. La preuve que ce bon KAJ a encore une dose d’influence sur son ancienne franchise ? Qui sait.

Plus de 50 ans plus tard et après des parcours bien distincts, Milwaukee et Phoenix se retrouvent sur la plus haute marche de la NBA. Si l’épisode Jabbar reste symbolique, nul doute que les Suns comptent bien rendre aux Bucks la monnaie de leur pièce, sans mauvais jeu de mots. Et si tous les joueurs présents n’étaient pas nés en 1969, même pas Chris Paul, les deux équipes comptent bien rajouter une belle ligne à l’histoire qui lie ces deux franchises. Rendez-vous à 3h pour le début des festivités.

