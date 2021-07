Preview de la soirée NBA : c’est l’heure d’attaquer les Finales, début du spectacle à 3h, le rendez-vous est immanquable

Cette fois c’est la bonne, on attaque les Finales NBA ! Dans quatre, cinq, six ou sept matchs on connaîtra donc l’identité du nouveau champion et la lutte s’annonce plus serrée que jamais entre les Suns et les Bucks. Premier volet de cette série inattendue : cette nuit à 3h du matin et on sera en live pour le suivre avec vous.

C’est donc dans l’Arizona que commencera cette Finale NBA, une phrase assez improbable il y a encore quelques semaines. Pourtant, cette nuit, c’est bien dans la peau du favori que vont se présenter les Suns. Incroyables depuis le début des Playoffs, ils ont écarté un par un les principaux contenders de l’Ouest (Lakers, Nuggets, Clippers). La recette de ce succès ? Un Chris Paul chef d’orchestre au sommet de sa symphonie, un Devin Booker qui joue ses premiers Playoffs comme s’il en faisait chaque semaine, un Deandre Ayton qui domine toutes les raquettes, des cols bleus pour entourer tout ce talent (Bridges, Crowder) et une allumette qui refuse de s’éteindre en sortie de banc. (Cameron Payne) Bien évidemment, on n’oublie pas que tout ce beau monde est dirigé d’une main d’expert par un Monty Williams connecté à son groupe et jamais pris au dépourvu. Jamais champions, les Cactus reviennent en finale, 28 ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition. À l’époque, Charles Barkley et les siens avaient buté sur les taureaux et un certain numéro 23, on vous laisse deviner de qui il s’agit. Alors que les Bucks attaquent cette finale sans leur superstar, on se dit que les planètes n’ont jamais semblé si alignées pour décrocher le Graal. Encore faut-il assurer sur le terrain.

Alors oui bien sûr, Milwaukee ne part pas dans les meilleures conditions pour attaquer ces Finals mais il ne faut pas les enterrer trop rapidement pour autant. En l’absence de Giannis, les lieutenants ont montré qu’ils étaient capable de step-up et ils sanctionneront tout relâchement de la part des Suns. De plus, Khris Middleton, Jrue Holiday et Brook Lopez ont prouvé face aux Hawks que la Giannis dépendance n’était pas aussi véridique qu’on voudrait bien le croire et le collectif a des armes pour contrecarrer les plans des hommes de l’Arizona. Avec le Freak sur la touche, chacun d’eux va devoir en faire un peu plus et ils vont être mis à contribution des deux côtés du terrain. Mister Vacances sur CP3, Middleton avec Booker ou encore le combat des géants entre Lopez et Ayton, autant de duels qui peuvent vite devenir les clés de cette série. Le facteur X restera bien entendu le retour (ou non) du Grec mais même sans lui, Milwaukee reste une force de frappe capable de jouer crânement sa chance. Khris Middleton MVP des Finales, vous y croyez à ce genre de phrase ?

Suns et Bucks se retrouvent ce soir pour la première manche de ces Finales 2021 et c’est un face-à-face historique. Alors, premier titre pour nos copains du désert ou une deuxième bannière pour les Daims ? Hasard ou coïncidence, on fête cette année les… 40 ans du premier titre de Milwaukee. Tiens, tiens.