Officiel, TrashTalk commentera en live le Game 1 des Finales NBA sur YouTube : on en connait un dont la passion devrait être contagieuse

Les grands évènements se doivent d’être vécus ensemble. Un Game 1 de Finales NBA ? Entre… les Suns et les Bucks ? Evidemment qu’on va le vivre ensemble, évidemment que cette drôle de série aura le droit à son (ou ses) live(s) historique(s)

La soirée était calme, à part quelques nuages ça et là sur le territoire, puis tout à coup l’annonce, celle que tout un peuple attendait, plus fort encore qu’une Woj Bomb :

Bonsoir. Le Game 1 des Finales NBA entre les Phœnix Suns et les Milwaukee Bucks sera commenté ce mardi soir (03h), en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Cordialement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 5, 2021

Voilà, on y est. Une Finale NBA commentée en live par TrashTalk, par deux hommes habitués à ce genre d’évènements (« oh le shoot de Kawhi », « donne à Evaaaaan »), et l’un des deux, au passage, fan des Suns depuis 1948 environ, à l’époque où il était encore au lycée. On a d’ailleurs bien failli avoir droit à un exceptionnel TrashTalktico entre les Hawks et les Suns, auquel cas c’est carrément l’Olympia qu’il aurait fallu louer, mais ne faisons pas la fine bouche car c’est bien avec les commentaires de Mr. Suns que vous pourrez vivre ce soir ce Game 1, à 3h et en direct sur la chaîne préférée des Français. Par expérience il se passe toujours quelque chose, par expérience on vous conseille grandement d’être là, et par expérience on vous conseille également de taper votre meilleure sieste pour être en forme au rendez-vous.