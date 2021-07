NBA Finals 2021 : Suns – Bucks, la grosse preview ! Apéro TrashTalk

On y est ! Après 72 matchs de saison régulière et deux mois de Playoffs bien intenses, les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks se retrouvent à partir de la nuit prochaine pour disputer des Finales NBA… originales. Et qui dit grosse finale dit… grosse preview !

47 ans pour les Bucks, 28 pour les Suns. Si vous êtes fans de l’une ou l’autre de ces deux franchises et que vous avez connu des Finales en direct, vous avez donc au moins 45 ans. Aucun lien avec l’âge éventuel de l’un de vos deux YouTubeurs préférés, mais tout ça pour dire que ces Finales NBA 2021 sont… fraîches, inédites donc originales, originales donc excitantes. Giannis Antetokounmpo et son genou, Jrue Holiday et son cerveau, Khris Middleton et son poignet, Devin Booker et son masque, Chris Paul et sa légende, Jae Crowder et son expérience, Deandre Ayton et son corps de Hulk. Mike Budenholzer. Monty Williams. Mr Suns in 4. Mr. Bucks in 6. Trop de choses à dire, trop de choses à analyser avant un Game 1 qui sera d’ailleurs commenté en live par nos soins, et donc cette preview, histoire d’avoir toutes les infos avant le début des hostilités la nuit prochaine à 3h du matin.

Vous êtes habitués désormais, on se pose tranquille sur le sofa, on n’hésite pas à commenter, à partager son avis, le tout dans une ambiance sympatoche. À vos pronos et surtout… que le meilleur gagne !