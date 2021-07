Suns – Bucks, les pronos de la rédaction : début des Finales NBA ce soir, c’est l’heure de se mouiller

Cette fois c’est la bonne, on y est, ce sont les Finales NBA. Comme aux tours précédents, on a décidé de vous partager nos pronos pour cette série et chacun a sorti sa petite plume pour vous donner ses gros arguments. On n’a pas de boule de cristal, on ne met pas nos mains à couper sur les scores mais on a décidé de se mouiller, alors excusez-nous pour l’eau sur la moquette.

Gio

Euh. Clippers – Nets ? 4-3 ? Ou alors Sixers – Lakers tiens, 4-2 LeBron. Non mais franchement y’en a giga-marre, de pronostiquer des séries qui quoiqu’il arrive ne se dérouleront pas comme prévu. Alors on va faire un peu différemment, et lâcher pêle-mêle quelques facts auxquels on pourrait assister durant ces Finales, et ne restera plus qu’à découper ça vulgairement et envoyer la capture d’écran. Donc. Giannis Antetokounmpo en five by five, un match à 29 points de Bryn Forbes, Axel Toupane qui joue six minutes et Khris Middleton qui monte à 43. Pour les Suns ? Chris Paul qui ne gagne pas, parce qu’on l’aime mais parce que c’est Chris Paul, Devin Booker qui monte à 44, Cameron Payne de retour à son véritable niveau de cheerlader, Jae Crowder qui défait les lacets de Bobby Portis et Deandre Ayton qui tourne en 18/10 de moyenne. Le pronostic ? Sept matchs, parce que 2021 c’est cool, et une victoire des Bucks grâce à un Giannis en 38/17/8 et un Khris Middleton clutch au Game 7. Suns 3 – Bucks 4

Nico

Ce n’est pas forcément l’affiche qu’on attendait, mais elle promet. Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton et le légendaire Cam Payne d’un côté. Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez le non moins légendaire Bobby Portis et évidemment Giannis Antetokounmpo de l’autre. Giannis ? Malheureusement oui, difficile de ne pas prendre en compte le gros point d’interrogation entourant le Greek Freak. Touché au genou, le double MVP devrait déjà rater le Game 1 à Phoenix, et peut-être plus. Et en cas de retour au cours de la série, on ne sait pas trop à quel niveau il pourra évoluer. Et c’est pour cette raison que je penche en faveur des Suns sur cette Finale NBA. Non pas que les Bucks ne peuvent pas battre les Cactus sur un match sans Giannis, mais cette incertitude globale pèse. Quelque part, j’ai l’impression que c’est l’année de Phoenix. Chris Paul est en mission, Devin Booker aussi, Deandre Ayton a franchi un gros cap, tout ça au sein d’un collectif qui ne possède pas vraiment de point faible. J’attends une série serrée, j’attends une série en 7, mais je vois CP3 et ses copains soulever le trophée devant leur public le 22 juillet prochain. Suns 4 – Bucks 3

Ben

Déjà, bravo à ce twittos devin qui avait annoncé cette affiche avant l’invention du basketball ou pas loin. Même en pronostiquant tour après tour, série par série, le pourcentage n’est clairement pas plus fameux que celui de Ben Simmons aux lancers-francs par ici. Pour ces Finales complètement inédites et imprévisibles, on va donc laisser libre cours à son imagination. Le déficit de fraîcheur des Bucks et l’incertitude autour du genou de Giannis couplés à l’avantage du terrain devrait permettre à Phoenix de mieux rentrer dans cette série. Chris Paul rajeunit de jour en jour et a tout le vice nécessaire pour ramener la bague à la maison, Devin Booker peut vite prendre chaud et Deandre Ayton est en train de se transformer en une machine inarrêtable à l’intérieur. Mais si on a bien compris une chose en 2021, c’est qu’il ne fallait jamais crier victoire trop vite. Khris Middleton a montré qu’il pouvait faire le boulot quand le patron n’était pas là et Jrue Holiday a déjà mis dans sa poche les meilleurs attaquants de la Ligue sur une série de Playoffs alors ce n’est pas un imberbe qui va lui faire peur. En plus, depuis le temps qu’il termine les Playoffs déçu, le Grec s’est creusé l’appétit et il est mine de rien en train de nous sortir une campagne de postseason all-time. Pour peu qu’il revienne en forme, non seulement on aura droit à une série disputée et spectaculaire, mais ces Finales pourraient faire date. Avec tout ça, on est bien avancés et les role players de part et d’autre rendent tout pronostic bien difficile. Je vais donc faire confiance à ce génie de @Plahm1 en annonçant une victoire des Bucks 123-115 dans le Game 7. A ce qu’il paraît, il a vu l’avenir. Suns 3 – Bucks 4

Alex T

Cette fois on y est, le dernier prono de cette saison NBA si spéciale. Deux belles équipes, deux histoires sympa et un champion qui aura la classe quoi qu’il arrive. Vraiment, un des pronos les plus durs à rédiger de l’année car ça peut vraiment partir des deux côtés. Forcément, la présence ou l’absence de Giannis change beaucoup de choses mais même sans lui, les Bucks ont prouvé qu’ils étaient capables de gérer comme des grands. Khris Middleton a montré qu’il était un lieutenant de qualité alors que le pari Jrue Holiday nous fait même oublier le nom de son prédécesseur. À côté de ça, une belle brochette de soldats prêts à partir dans la boue sans discuter et vous voilà à la tête du favori logique de cette finale 2021. Je dis logique car on a souvent tendance à mettre les Suns un poil plus bas que leur niveau véritable. Pourtant, ils ont démonté les deux ogres de L.A, avec une digestion rapide de Nuggets entre temps. CP3 en mission, Devin Booker qui donne l’impression de jouer ses quinzièmes Playoffs, Deandre Ayton qui domine comme jamais, l’allumette Cameron Payne, les glue guy Bridges et Crowder : difficile de faire plus belle story que ce Phoenix 2021. Comment choisir entre ces deux belle cylindrées désormais ? Mon premier sentiment serait de dire Milwaukee mais je vais quand même miser sur Phoenix car ils attaquent cette finale avec un effectif au complet et reposé. Le combat sera dur mais la victoire est au bout. Suns 4 – Bucks 2

Clément

Je ne vois pas cette série aller autrement qu’en 7. Nous avons deux très belles équipes et même si Giannis est pour le moment out, il va forcément revenir à un moment, tant son envie de titre fait rage. Pour le vainqueur en revanche, c’est plus compliqué, deux franchise-players en la personne de Devin Booker et Giannis Antetokounmpo donc, deux purs lieutenants remplis d’expérience et de vice avec Chris Paul et Khris Middleton, un duel de pivots très alléchant entre Deandre Ayton et Brook Lopez, les supersubs que sont Cameron Payne et Bobby Portis (et non, je n’ai pas de gun sur la tempe à l’écriture de cette phrase), les chiens de gardes Mikal Bridges et Jrue Holiday, mais surtout Jae Crowder et PJ Tucker qui pourraient bien se mettre sur la gueule plus d’une fois dans ces Finales. Les Bucks, après deux échecs retentissants d’affilée, vont enfin vouloir ramener la coupe à la maison et ajouter la cerise sur le déjà très beau gâteau du Greek Freak, mais en face il y a CP3 qui veut se débarrasser définitivement de cette étiquette de loser et emmener tous ces jeunes Soleils vers le graal. La série peut très vite basculer dans un sens comme dans l’autre, mais peu importe le côté vers lequel elle basculera, il y aura du répondant. Je ne vois personne évoluer en deçà de son niveau et je ne vois aucun collectif s’effondrer, les deux équipes sont trop bien huilées pour échouer mais il faut bien un vainqueur, et à ce petit jeu, le roster des Bucks a plus l’expérience des grands rendez-vous malgré les Finals disputées par Crowder avec le Heat l’an dernier. Je vois un duel haletant mais un titre qui repart encore dans la famille Antetokounmpo. Devin Booker aura encore le temps d’en grapiller un, c’est plus pour Chris Paul que ça presse… Suns 3 – Bucks 4

Ben

Louis

Pas faciles à pronostiquer ces Finales… Entre les pépins physiques, les dynamiques et les différentes match-ups, on risque d’assister à une belle série, très disputée. Les deux équipes m’ont impressionné tout au long de ces Playoffs, et conclure ce run par un titre serait une très belle récompense pour ces deux groupes. Le genou de Giannis est un point d’interrogation bien trop important pour ne pas être cité. Si le Grec va (très) certainement jouer, il ne sera pas à 100%. Un vrai problème pour Milwaukee, surtout défensivement et pour les rebonds, un secteur important pour Phoenix et DeAndre Ayton. En face, les Suns peuvent se targuer d’avoir été plus réguliers tout au long de la saison, grâce à un collectif et une alchimie magnifique, et des leaders réguliers. En parlant de leader, je pense qu’après cette longue saison et cette campagne de playoffs, Chris Paul ne peut pas passer à côté d’une telle opportunité. A 36 ans, il est l’heure pour le Point God d’ajouter une ligne à son palmarès : la plus importante. Suns 4-2 Bucks

Mathis

Vu ce que nous ont proposé les deux équipes depuis le début de ces Playoffs, déjà je n’arrive pas à m’imaginer une série qui n’aille pas jusqu’au Game 7. Et si la série traîne aussi longtemps – pour notre plus grand plaisir – ça va laisser le temps à Giannis de se refaire une santé, ou bien de revenir trop tôt et de jouer blessé, c’est le risque. Offensivement, avantage aux Suns, gros collectif, c’est régulier, et puis avec CP3 en chef d’orchestre, c’est très bien huilé tout ça. Défensivement, avantage aux Bucks, parce que quand tout le roster est motivé… bonne chance ! Pour moi, le Freak va revenir en puissance au fil de la série, alors j’imagine bien un scénario où les Suns ont l’avantage au début, mais se font rattraper par des Bucks surmotivés. Désolé CP3, j’aimerai te voir avec une bague, mais pour moi ça va être compliqué … D-Book, t’auras encore le temps de revenir chercher ça. Le facteur X de cette série ? Axel Toupane… Comment ça chauvin ? Suns 3-4 Bucks