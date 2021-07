Jrue Holiday, l’assurance chopée à l’automne dernier : hasard ou coïncidence, les Bucks disputent aujourd’hui les Finales NBA

Récupéré à la dernière intersaison contre Eric Bledsoe et une ribambelle de picks, Jrue Holiday confirme tout le bien qu’on pensait de lui dans ces Playoffs et il sera, une fois de plus, indispensable aux Bucks pour espérer remporter la série à venir contre les Suns.

Quand les Bucks ont fait le pari Jrue Holiday en novembre dernier, beaucoup de questions se sont posées. Si la qualité du joueur n’a jamais été remise en cause, le prix dépensé pour le récupérer était quand même surprenant. Eric Bledsoe, George Hill, 3 first picks et aussi 2 swaps pour un joueur de 30 ans, une seule fois All-Star et qui n’a plus qu’un an de contrat ? Cela ressemble étrangement à un All-in ça non ? Avec un Giannis Antetokounmpo dans le doute sur la compétitivité de son équipe, Jon Horst n’avait de toute façon pas le choix : il fallait bouger et tenter quelque chose. Nous revoilà près de huit mois plus tard et étonnamment, on ne parle plus des assets envoyés chez les Pels. Pourquoi ? Car Jrue Holiday s’est parfaitement fondu dans le moule des Bucks et qu’il a rempli toutes les cases qu’il devait cocher, comme prévu. Accroché aux shorts des adversaires en défense, excellent lieutenant tant au scoring qu’à la création en attaque, l’ami Jrue donne l’impression d’être dans cette équipe depuis dix ans. Mieux, il donne enfin aux Bucks un meneur qui ne choke pas pendant les Playoffs. On vous laisse deviner de qui on parle. À chaque tour, il a su se rendre important à un moment ou à un autre. Même dans les jours sans, il trouvait toujours le moyen de contribuer, que ce soit par sa défense ou un shoot qui compte au bon moment.

Le meilleur exemple est peut-être ce Game 7 contre les Nets, où il se vautre dans les grandes lignes pendant 45 minutes avant de sortir trois actions décisives dans le money time, assurant une place en Finale à l’Est aux siens. La série contre les Hawks ? On t’envoie en mission chaque soir contre Trae Young, a.k.a l’un des mecs les plus chiants à garder de ces Playoffs ? Pas de problème, il s’en sortira même plutôt bien. Giannis se blesse et tu dois prendre le lead avec Middleton pour finir une série au couteau ? C’est aussi dans la fiche de poste. Et hop, voilà les Bucks en Finale NBA ! En septembre dernier, Milwaukee sortait tête basse des Playoffs après une vraie désillusion contre le Heat. Ce 6 juillet 2021, les hommes de Mike Budenholzer s’apprêtent à lutter pour obtenir leur premier titre depuis quarante ans ! Entre temps, un certain combo guard a été acquis et même s’il n’est pas la seule raison du succès des Daims, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’il était peut-être la pièce manquante à un puzzle qui avait déjà une très bonne tête. Alors qu’il jouera encore un rôle capital dans cette Finale, dans les pattes de CP3 en défense et en relais de Middleton et Giannis (s’il joue) en attaque, le pari Jrue Holiday peut déjà être considéré comme gagnant dans le Wisconsin et il reste quatre, cinq, six ou sept matchs pour le rendre encore plus brillant. Une bague NBA et un peu de lumière, on ne pourrait pas souhaiter mieux pour l’un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue.

Jrue Holiday attaque ses Finales cette nuit et les fans des Bucks sont bien contents de pouvoir compter sur lui au moment d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la franchise. Certes, Monsieur Vacances n’était pas donné mais il a rentabilisé son investissement de fort belle manière et c’est peut-être pas terminé. Le genre de deal qui te donne une bannière de plus à la rentrée ? Réponse d’ici une quinzaine de jours.