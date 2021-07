Les Suns favoris des Finales NBA selon les bookmakers : quand Giannis n’est pas là, les Cactus dansent

Ces Finales inédites sont difficiles à pronostiquer pour tout le monde, même les bookmakers. Entre les belles saisons régulières des deux équipes, les dynamiques en Playoffs et l’état de santé de Giannis, cette série réserve son lot de surprises. Vegas a fait son choix et c’est… Phoenix qui a la faveur des pronostics.

Alors qu’ils n’ont jamais remporté le moindre titre, les Suns semblent plus proches que jamais du Larry O’Brien Trophy. Même les bookmakers s’accordent à le dire. Bien sûr que dans le jeu, et avec l’avantage du terrain, les Cactus semblaient déjà être en bonne position pour remporter le titre mais la blessure de Giannis Antetokounmpo leur offre un nouvel avantage. C’est sans aucun doute à cause de ce vilain genou gauche touché lors du Game 4 des Finales de Conférence Est que la bande à Chris Paul a obtenu ce statut de favori à Vegas. Pour les deux personnes qui n’auraient pas suivi, le double MVP souffre d’une hyperextension du genou gauche, et a donc manqué les Games 5 et 6 des finales de conf’. En cas de Game 7 contre les Hawks, la tendance était plutôt que Giannis serait sur le parquet. Bon, ça n’a pas eu lieu, puisque Brook Lopez a décidé de dominer comme Joël Embiid au Game 5 et Khris Middleton a encore eu un coup de chaud au Game 6 mais la question était sur la table.

Jouera ? Jouera pas ? Difficile de savoir quand le Grec sera disponible lors de ces Finales NBA. Les Bucks jouent évidemment au jeu de la communication très floue, pour brouiller les pistes. Mais le staff médical de Milwaukee semble néanmoins assez optimiste, selon les derniers reports… Info ou intox ? En tout cas, la position des bookmakers face à cette question est de penser que Giannis manquera au moins une partie de ces Finales. Pour Jeff Sherman d’ESPN, spécialiste des pronostics, le Greek Freak sera absent pour le début de la série et pense même que son retour sera défini selon les premiers résultats des Bucks. Pour Sherman, « les Bucks seraient les grands favoris si Giannis n’était pas blessé. » Une idée validée par Vegas, qui avait déjà posté des premiers pronos sur le vainqueur d’une potentielle série entre Bucks et Suns. La semaine dernière, alors que les deux équipes menaient dans leurs finales de conférence respectives et que le franchise player de Milwaukee n’était pas blessé, Las Vegas voyait effectivement les hommes de Mike Budenholzer comme les potentiels favoris face aux Suns. Comme quoi, les Playoffs NBA 2021 riment bel et bien avec blessures et retournements de situation…!

Qui de Phoenix ou de Milwaukee sera titré ? Giannis sera-t-il sur le parquet ce soir ? Les Suns sont-ils réellement les favoris ? Bien trop de questions et de doutes gravitent autour de ces NBA Finals. Bookmakers, observateurs, fans et TrashTalkers, bien sûr, sont impatients d’avoir des réponses à leurs interrogations. Alors rendez-vous cette nuit, à 3h, pour le Game 1 de ces Finales à suspense.

Source texte : ESPN