Aucun joueur bagué chez les Suns et les Bucks avant ces Finales NBA 2021 : alors, qui a l’avantage de l’expérience dans la série ?

C’est un aspect qui est souvent mis en avant quand on parle de Playoffs NBA et plus précisément des Finales : l’expérience. Parfois ça joue beaucoup, parfois moins, mais c’est toujours une bonne chose d’avoir de la bouteille à ce stade de la compétition. Ça tombe bien, pour cette série entre Phoenix et Milwaukee, aucun joueur ne peut se targuer d’être déjà champion NBA…

Si l’affiche de ces Finales NBA 2021 est aussi unique qu’inattendue, c’est notamment parce que les principaux acteurs n’ont jamais été sur la plus grande des scènes. Tous, sauf un. Vous l’avez reconnu ? Il s’agit de Jae Crowder, toujours dans les bons coups. La saison dernière, du côté de la bulle de Mickey, Crowder avait effectivement participé aux Finales NBA avec son équipe du Heat. Donc les parcours magiques en Playoffs, il connaît un peu le bonhomme. Mais si l’on excepte le danseur de salsa, aucun autre joueur participant à l’ultime série de la saison 2020-21 ne possède l’expérience des Finales. Aucun, zéro, niet, nada, que ce soit du côté de Phoenix ou de Milwaukee. Et absolument aucun joueur ne sait ce que ça fait d’être champion NBA, Crowder s’inclinant face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis en octobre dernier. Pas de doute, un vent de fraîcheur s’abat actuellement sur l’univers de la Grande Ligue. C’est assez rare de voir deux équipes « nouvelles » débarquer comme ça en Finales NBA pour tenter de remporter le Larry O’Brien Trophy. Souvent, on a l’habitude de voir des têtes qu’on connaît bien à ce stade de la compétition. On a bouffé du LeBron James pendant dix ans, on a vu les Warriors de Stephen Curry & Cie dominer la Conférence Ouest pendant cinq années consécutives, autant dire qu’un Phoenix – Milwaukee pour conclure la saison, ça décoiffe un peu.

NBA Finals experience: 6 games — Jae Crowder

0 games — Everyone else combined (Submitted by @DeePee30) pic.twitter.com/9urfWGN5rX — StatMuse (@statmuse) July 4, 2021

Mais du coup, qui a l’avantage de l’expérience dans ces Finales NBA 2021 ? La question reste d’actualité, même si 99% des joueurs participant à la série Suns – Bucks vont découvrir l’ambiance toujours très particulière des Finales. Quand on parle d’expérience, difficile de ne pas penser tout de suite à Chris Paul. 36 balais, 13e campagne de Playoffs, CP3 a littéralement tout connu sauf les Finales NBA. Donc on ne se fait pas trop de soucis pour lui, et on peut compter sur le Point God pour mettre son équipe dans les bonnes dispositions mentales en vue de cette finale. Une équipe jeune, dans laquelle trois des joueurs les plus importants – à savoir Devin Booker, Deandre Ayton et Mikal Bridges – disputent à peine leur première campagne de Playoffs. La preuve que l’expérience n’a pas joué tant que ça jusqu’ici mais les Finales NBA, c’est encore un autre monde. Juste pour info, au total, l’effectif des Suns totalise 447 matchs de Playoffs, dont 123 pour CP3 et 88 pour Jae Crowder. En face ? 551. Avantage numérique pour les Bucks donc à ce niveau-là, mais avantage aussi au niveau du passé collectif. Contrairement aux Suns, qui n’ont pas participé aux Playoffs lors des dix dernières saisons, les Daims ont livré de nombreuses batailles ces dernières années. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Brook Lopez, Pat Connaughton, tous ces gars-là ont connu des hauts et des bas en postseason et sous le même maillot, avec le même coach à savoir Mike Budenholzer. Et ça, ça peut jouer en leur faveur. Les victoires comme les défaites peuvent forger un collectif, cela peut rapprocher le groupe s’il n’explose pas entre-temps à cause de déceptions consécutives en Playoffs. Et quand vous ajoutez à ça des mecs comme Jrue Holiday et P.J. Tucker, 31 et 36 ans, vous obtenez un roster vraiment solide et expérimenté.

On pencherait donc plus vers les Bucks concernant l’avantage de l’expérience. Maintenant, on le sait, les Suns n’ont peur de rien et semblent parfois en avance sur leur temps. Ils n’ont pas froid aux yeux, et comptent plus sur la fougue que sur l’XP. Qu’est-ce qui va faire la différence au final ?