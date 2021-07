Giannis Antetokounmpo incertain pour le Game 1 des Finales NBA : sauf surprise, le Freak sera en costard ce soir

Le Game 1 de ces Finales NBA 2021 entre Phoenix et Milwaukee se jouera très certainement sans Giannis Antetokounmpo. Une nouvelle pas surprenante, mais une mauvaise pour les Bucks et pour le spectacle quand même. Le Grec est annoncé comme « doubtful » pour le premier volet de cette série très attendue.

Débuter des Finales NBA sans son franchise player (accessoirement double MVP et défenseur de l’année), ça fait mal. Peut-être aussi mal que l’hyperextension au genou gauche dont souffre le principal intéressé : Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak a déjà manqué les deux derniers matchs de son équipe, remportés grâce à un Brook Lopez en mode Shaquille O’Neal et à un Khris Middleton qui s’est pris pour Kevin Durant. Jusque-là, pas de problème pour Milwaukee qui a terminé proprement sa série contre Atlanta, malgré l’absence de Giannis. Mais, contre ces Phoenix Suns, favoris selon les bookmakers, les Bucks risquent bien d’avoir réellement besoin de leur leader. Et ce soir, il semblerait que le Grec le plus connu de NBA soit bel et bien en costard pour regarder son équipe. Une information balancée par Shams Charania de The Athletic et un coup dur pour les fans de la franchise du Wisconsin.

Giannis Antetokounmpo listed doubtful for Game 1 of Bucks-Suns NBA Finals. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2021

C’est un euphémisme de dire que le Défenseur de l’année 2020 est un pilier pour les Bucks des deux côtés du terrain… Véritable force de frappe en attaque, capable de pénétrer la raquette par sa vitesse et sa puissance pour créer des décalages pour ses shooteurs ouverts (ou tout exploser sur son passage), le Freak est une menace constante pour n’importe quelle équipe. Défensivement, on le voit également s’occuper des meilleurs attaquants adverses et il y a du beau monde à calmer en face. (N’est-ce pas Devin Booker ?) Autre aspect du jeu important où l’absence de Giannis pourrait se faire sentir : les rebonds ! Il faut dire qu’enlever le meilleur rebondeur de l’équipe et un des meilleurs de NBA dans ce domaine, ça se voit très fort… Avec ses 12,7 rebonds de moyenne en Playoffs, le Freak prend de la place dans la raquette et il n’est pas étranger au fait que Milwaukee domine au rebond sur cette postseason. (aucune équipe ne gobe plus de ballons que les Bucks sur cette campagne) Son absence devrait donc offrir un peu plus de liberté à Phoenix et à Deandre Ayton, qui doit déjà se frotter les mains. On l’a vu face aux Clippers, quand Ayton arrive à dominer dans la peinture, le match devient très compliqué pour l’adversaire. Un élément clef de la série à venir ? À suivre.

La blessure de Giannis Antetokounmpo est bien évidemment LE facteur X numéro 1 de ces Finales. Même s’il y a toujours une petite chance de le voir en tenue ce soir, la question qui se pose est plus : quand pourra-t-il revenir, et dans quel état ? Difficile pour les Bucks de faire un choix entre éviter d’aggraver une blessure plutôt sérieuse, ou jouer le tout pour le tout pour la bague…

Source texte : The Athletic