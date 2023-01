Après une sortie déjà fantastique hier soir pour permettre aux siens de s’imposer contre les Knicks, Jrue Holiday a une nouvelle fois assumé son statut de patron temporaire des Bucks ce soir pour s’offrir un succès en back to back face aux Raptors à la maison. La performance ? 37 points, 6 rebonds, 7 passes. Giannis Antetokoumpo et Khris Middleton, blessés, peuvent être heureux : Jrue Vacances est bien dans la place !

Il a été énorme hier soir, il l’a a nouveau été aujourd’hui. Auteur d’une partie exceptionnelle cette nuit, Jrue Holiday montre qu’il a l’étoffe pour gérer le business à Milwaukee en l’absence de Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton. Pourtant, rien n’était gagné sur le papier. Réception des Raptors à la maison, une équipe certes dans la panade actuellement niveau résultats mais au complet niveau effectif, si l’on enlève Otto Porter Jr pour qui la saison est terminée.

Il fallait du répondant d’entrée de match pour mettre les siens en confiance, Jrue s’en est chargé. Un début de match bouillant pour placer les siens en tête, en enchaînant les tirs d’à peu près partout. Les défenses sans doute un peu fatiguées par leurs back to back, nombreux sont les espaces. Fred VanVleet en a bien profité côté Dinos, car il a également fait un boulot ce soir en envoyant 39 points.

Pourtant, le leader par intérim des Bucks a apporté un quelque chose en plus : la dalle chez ses coéquipiers. Que ce soit Pat Connaughton, Grayson Allen ou Joe Ingles, tous ont récupéré les passes de M’sieur Vacances et transformé ça en points déterminants. Alors que Brook Lopez réalisait une belle partie, il a été exclu en milieu de quatrième quart pour un accroc un peu trop prononcé avec Gary Trent Jr.

Privée de son intérieur titulaire, la troupe de Mike Budenholzer aurait pu accuser le coup. Elle s’est au contraire soudée un peu plus encore pour aller grapiller un important succès, le tout sous l’égide de Jrue qui a tué le suspens d’une flèche à longue distance pour donner sept points d’avance à sa clique.

JRUE HOLIDAY IS FEELING IT.

He’s up to 37… catch the final minutes on TNT pic.twitter.com/jv0AhxJSyZ

— NBA (@NBA) January 18, 2023