C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Les Bucks ont envoyé Khris Middleton en G League pour qu’il puisse reprendre un peu de rythme. Le retour du lieutenant de Giannis se précise, reste à savoir quand. (Source : The Athletic)

Jakob Poeltl intéresse du beau monde (Raptors, Celtics). Le pivot des Spurs, animateur de la prochaine deadline ?

Selon Shams Charania, les Clippers pourraient sacrifier John Wall pour récupérer un pivot remplaçant capable de relayer efficacement Ivica Zubac.

Le Magic et les Suns pourraient se positionner sur Fred VanVleet à la prochaine Free Agency.

Sur nos autres réseaux