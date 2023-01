Après un Martin Luther King qui a tenu toutes ses promesses, place à une soirée un poil moins chargée avec seulement quatre matchs mais quelques duels qui peuvent valoir le coup d’œil.

# LE PROGRAMME

1h30 : Bucks – Raptors (beIN Sports 1)

2h : Spurs – Nets (beIN Sports 4)

3h : Nuggets – Blazers

4h : Clippers – Sixers

# À NE PAS MANQUER

À part le Spurs-Nets qui semble quand même bien déséquilibré, tous les matchs de la nuit peuvent pencher d’un côté comme de l’autre. Ici on va focus sur ce petit duel entre Nikola Jokic et Damian Lillard (38 points de moyenne sur les cinq derniers matchs !). Les matchs entre Denver et Portland ont souvent abouti à des belles joutes dans le passé, donc on est plutôt serein sur la qualité du spectacle, d’autant qu’aucun absent majeur n’est à signaler.

À domicile et après six victoires de suite, Denver reste logiquement favori pour remporter ce match. Ils n’ont d’ailleurs pas le choix, au risque de perdre leur première place face à des Grizzlies qui ne les lâchent pas d’une semelle.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT