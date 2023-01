Comme on a pu le faire hier, c’est l’heure de notre petit point quotidien sur les deux franchises NBA qui vont disputer le Paris Game. Alors, quel programme pour les Pistons et les Bulls à 48h du gros match ?

Jalen Duren is not currently with the Pistons because the league’s youngest player lost his passport lol. The team is working and hoping to get him here in time for the game.

— James L. Edwards III (@JLEdwardsIII) January 17, 2023