Denver Nuggets : et si ça allait jusqu’au titre ? Apéro TrashTalk

Les Nuggets siègent pour le moment tout en haut de la Conférence Ouest et ils impressionnent cette saison. Est-ce suffisant pour aller chercher le titre en juin prochain ? C’est la réponse à laquelle on va tenter de répondre.

C’est l’heure de parler contenders ! Après avoir fait un Apéro spécial Nets sur leurs chances de gagner le titre, c’est au tour de Denver et leurs Nuggets. Avec un Nikola Jokic de folie, une défense collective très sérieuse et des role-players bien encadrés, les hommes de Mike Malone font tout ce qu’il faut pour aller chercher une bague de champion en juin prochain. Mais peut-on croire en eux en Playoffs ? Et que leur manque-t-il pour verrouiller une place en Finales NBA ? Faut qu’on en parle ! Fans des copains des Rocheuses, on veut bien vos avis dans les commentaires.

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !