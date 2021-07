Finales NBA – Game 5, le mini-movie : première victoire en déplacement grâce à une issue aérienne et iconique

Peut-on faire mieux pour démarrer une semaine du mois de juillet ? Pas sûr. 1) Le retour du soleil. 2) Un apéro TrashTalk pour débriefer ensemble un Game 5 de Finales et 3) quelques minutes de slow-mo pour revivre de l’intérieur ce même Game 5 et son issue aérienne. Mesdames, messieurs, bon lundi !

Un premier quart-temps fulgurant de la part des Suns, lors duquel Jae Crowder se transforme en Ray Allen, lors duquel les joueurs de Monty Williams se transforment en Monstars. Puis un deuxième round pour permettre à Milwaukee d’inverser la tendance, chouette on a un match. Khris Middleton et Devin Booker qui se répondent dans le périmètre, Chris Paul qui redevient Chris Lose, Jrue Holiday qui joue comme s’il était le meilleur meneur de la Ligue, et une deuxième mi-temps qui promet.

Puis cet échange de coup, phénoménal, entre deux équipes dont on se dit alors définitivement qu’elles ne sont pas là par hasard. Le demi-dieu Grec retire la première de ses particules, Devin Booker chauffe encore et toujours, Jrue Holiday se joue de sa match-up, Khris Middleton enfile la cape de leader d’attaque, et dans la dernière minute c’est l’heure de « The Steal », un vol de boule signé… Jrue Holiday, encore lui, qui introduit l’une des actions les plus iconiques de ces dernières saisons sous les yeux d’un public qui ne criera plus jamais Suns in 6.

Une victoire pour les Bucks, la troisième de suite, et l’occasion donc de finir le taf demain soir à la maison, trois ans déjà qu’une équipe NBA n’a pas eu ce privilège. Pour revivre ce fabuleux Game 5 ? C’est juste en dessous, et on vous jure que ça passe crème avec le petit jus d’orange du matin. Crème + jus d’orange, pourquoi pas.