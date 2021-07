NBA Finals 2021 : retour sur le Game 5 et une série incroyable ! Apéro TrashTalk

On s’était quitté sur un score de 2-0 en faveur des Suns et une semaine plus tard… la donne a changé. Trois matchs, trois victoires, et une Finale qui a tourné, clairement, en faveur des Bucks à la veille d’un Game 6 qui sera peut-être le dernier de la saison. On en parle ? On en parle.

Comme quoi, la vie… Vendredi passé, il y a dix jours en gros, l’ensemble de la communauté NBA semblait assez d’accord pour se dire que ces Suns semblaient terriblement au dessus. Trop collectifs, trop soudés, trop bons en attaque et trop solides en défense. Et puis Giannis, il est un peu fatigué Giannis quand même. Aujourd’hui ? Le fameux Giannis tourne plus ou moins en 35/10/5 de moyenne sur cette Finale et les Bucks… mènent 3-2, à l’issue d’un Game 5 homérique terminé dans les fastes des Top 10 matinaux par une action déjà iconique entre Jrue Holiday et le Greek Freak. Des Bucks qui ont repris l’ascendant donc, et qui ont l’occasion demain soir devant leur public de soulever le Larry O’Brien Trophy pour la première fois depuis 1971. On en connait un qui tire un peu la gueule sur sa chaise, mais il garde la foi et il y croit grâce à son flegme et son expérience incroyables, et nos deux loulous vous offrent en tout cas une petite heure d’analyse dans la bonne humeur pour attaquer la semaine.