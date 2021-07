NBA Finals, la preview du Game 3 : les Bucks veulent survivre mais les Suns veulent les tuer, that’s the deal

C’est bien beau les matchs amicaux, voir des stars trottiner avant de prendre l’avion pour Tokyo, mais ce soir c’est le retour du VRAI basket, du moins le basket avec de l’enjeu. Le lieu ? Milwaukee, Wisconsin. L’heure ? Cette nuit, à 2h, histoire de reprendre un vrai rythme, parce que c’est bien beau de voir des matchs à 21h mais c’est pas la vraie vie.

Obligation de réaction pour les Bucks, et désir de frapper un gigantesque coup côté Suns. Des Suns qui mènent déjà 2-0 après, n’ayons pas peur des mots, deux premiers matchs totalement maitrisés, de A à Z en passant par Devin Booker, Mikal Bridges, Deandre Ayton, Jae Crowder et Chris Paul. Des Suns sur un nuage depuis un an désormais, avec un basket né dans la bulle et devenu quasi injouable depuis. Ce soir ? Les Bucks ont deux solutions. Se sortir les doigts du c*l, ou les mettre dans la prise, au choix, ou alors regarder sans réaction cette merveilleuse équipe de Phoenix voler vers le premier titre NBA de son histoire. Pour combattre il faudra en tout cas resserrer la vis autour de non pas un mais bien trois leaders, Khris Middleton et Jrue Holiday on vous cause, tout en tentant de freiner au mieux la furia des hommes de Monty Williams, dont on sent l’odeur de la confiance jusqu’à Bourg-en-Bresse.

Mike Budenholzer devra être capable de trouver la faille dans une défense jusque-là intraitable, Giannis Antetokounmpo devra passer une étape de plus dans sa transformation en super-guerrier et le simple fait d’imaginer le résultat est assez… flippant, et donc, surtout, les lieutenants du Freak devront passer la seconde pour espérer faire douter un tant soit peut la meilleure équipe NBA depuis un an. Avantage non-négligeable, la troupe de Daims blessés aura ce soir l’appui de son public, pas forcément connu pour être le plus bruyant de la Ligue mais c’est toujours mieux que de jouer devant 18 000 vuvuzelas arizoniens.

2-0 Suns, il est l’heure de se réveiller côté Milwaukee car demain il sera trop tard. On rappelle la stat ? AUCUNE équipe menée 3-0 n’a réussi à renverser la tendance, dans toute l’histoire de la NBA. Moralité ? Ce soir c’est win or die pour les Bucks, ni plus, ni moins.