Le pari spécial NBA Sunday : 390€ à gagner en misant sur un Khris Middleton qui se réveille et les Bucks avec

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 27 juin, un seul match en NBA mais c’est toujours un programme de haute volée un game 3 de finale de conférence Est. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

02h00 : Bucks (1,56) – Suns (2,55)

Le pari qu’on sent bien

Khris Middleton marque minimum 25 points ET les Bucks gagnent (2,60) : les Bucks n’ont pas le choix cette nuit. La victoire est obligatoire pour eux car sinon ils seront menés 3-0 par ces très solides Suns. Devant leur public, les hommes de Budenholzer doivent donc inverser la tendance de cette série. Cela va passer par beaucoup de petites choses, des ajustements, du boulot sur les couvertures défensives et par un gros match offensif, notamment de Khris Middleton. L’ailier des Daims n’a pas été à la hauteur lors du match 2 et cela s’est vu fortement. Son équipe a besoin de lui. Il ne peut pas se faire dérouiller ainsi par Devin Booker en défense et ne planter que trop peu de points de l’autre côté du terrain. Réveil attendu ce soir, plus d’agressivité pour peut-être obtenir ses premiers lancers de la série. La barre des 25 unités n’est pas du tout impossible à atteindre pour Middleton et si c’est le cas, les Bucks – avec le Giannis de compétition qu’ils ont même un peu blessé – devraient pouvoir se positionner pour une victoire. Tout ce raisonnement tient la route mais si la cote est si belle c’est qu’avec les cactus en face, le risque est réel.

Une petite folie pour assaisonner tout cela ?

Giannis Antetokoumpo ET Chris Paul à minimum 25 points CHACUN (2,75) : 25 points de Giannis, rien de fou et c’est même très probable ! 25 points de Chris Paul, on est déjà plus sur une petite folie encore que le meneur des Suns est très en place offensivement dans cette série avec 32 unités au game 1 et 23 au game 2. Sous la pression du Fiserv Forum de Milwaukee, on comptera sur CP3 pour tenir l’attaque à flot côté Phoenix. Une demie folie, presque raisonnée en somme !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL afin d’anticiper les mauvais jours.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

