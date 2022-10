Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. C’est le premier dimanche de cette saison régulière 2022-23 et on reprend les bonnes habitudes façon NBA Sunday, avec sept matchs au programme. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Lakers (1,62) – Blazers (2,45)

23h00 : Hawks (1,20) – Hornets (5,10)

01h00 : Cavaliers (1,63) – Wizards (2,40)

01h00 : Pelicans (1,30) – Jazz (3,85)

02h00 : Thunder (4,30) – Wolves (1,27)

02h30 : Warriors (1,18) – Kings (5,60)

04h00 : Clippers (1,95) – Suns (1,93)

Le pari qu’on sent bien

Trae Young marque minimum 25 points et les Hawks battent les Hornets (1,90) : les Hornets font partie des meilleurs spots TTFL alors quand on voit que Trae Young est sur le point de les rencontrer, on saute sur l’occasion. Même si Ice Trae est un peu en panne d’adresse sur ce début de saison, il pèse quand même 24 points par match et il ne devrait pas trop galérer à atteindre la barre des 25 contre Charlotte. Avec ça on attend une nouvelle victoire des Hawks, vainqueurs de leurs deux premiers matchs (contre Houston et Orlando) alors que les Hornets – qui ont connu une terrible intersaison – restent sur une défaite face aux Pelicans. Pour rappel, LaMelo Ball est absent, Terry Rozier probablement aussi, tout comme Cody Martin.

Le combiné à tenter

Victoire des Cavaliers face aux Wizards + victoire des Pelicans face au Jazz (2,12) : dans le petit combiné du dimanche, on mise sur deux équipes hype de cette saison 2022-23. Les Pelicans d’abord, qui ont bien démarré leur campagne derrière les exploits de Brandon Ingram, Zion Williamson et Jonas Valanciunas. Face au Jazz, la Nouvelle-Orléans devrait faire le boulot même si Utah surprend son monde en ce début de régulière. Ensuite on voit bien une victoire de Cleveland à la maison contre Washington. Certes les Cavs jouent en back-to-back et sans Darius Garland blessé, mais la bande à Donovan Mitchell a été hyper impressionnante hier contre Chicago (victoire +32). Et comme on a du mal à croire à un scénario où les Wizards remportent leurs trois premiers matchs de la saison, on met une pièce sur l’équipe de l’Ohio.

Une petite folie pour finir ?

Les Blazers gagnent chez les Lakers (2,45) : dominés lors de leurs deux premiers matchs, les Lakers vont vouloir lancer leur saison ce dimanche contre Portland. Problème numéro 1, les Blazers ont bien entamé leur saison avec un succès à Sacramento et un autre contre Phoenix. Problème numéro 2, Damian Lillard est en feu (41 points face aux Suns). Problème numéro 3, les Lakers n’ont toujours pas de shooteurs. Avec une belle cote à 2,45 sur une victoire de Portland, ça se tente !

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

