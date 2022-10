Sixième nuit NBA de la saison, déjà, et un premier immense cadeau ce soir puisque les Lakers passeront dans ta télé à 21h30. L’heure parfaite pour se rendre compte que c’est un immense bordel autour de LeBron James ?

# LE PROGRAMME

21h30 : Lakers – Blazers (en direct sur BeIN 3)

# À NE PAS MANQUER

Les Lakers en prime time. On ne va pas tortiller du uc pour iech droit, le cirque actuel à Los Angeles est parfait pour être télévisé à une heure décente. On peut y voir LeBron James, on ne vous présente pas le garçon, mais aussi un Anthony Davis à 10% de ses capacités depuis deux ans, et un Russell Westbrook à 0,5% de ses capacités depuis six mois. Tout autour des mecs de N3, on exagère à peine, et en face Damian Lillard, Jusuf Nurkic et consorts pour un match qui devrait se terminer aux alentours de 141-136 ? On valide, on streame, on valide avec validation.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT