NBA Finals – le film complet : envoyez la conclusion parfaite de la saison NBA, avant de basculer pour de bon à Tokyo

Everybody is in Tokyo mais tout de même, notre cerveau de fan NBA a encore quelques bribes des douces soirées offertes récemment par nos amis les Bucks et les Suns. A quelques heures d’un France – Team USA que l’on espère historique et que nous vivrons en direct ? On se réinjecte une dernière fois quelques belles images, conclusion parfaite d’une saison NBA originale.

Un choc inattendu mais finalement tellement logique. Des histoires par dizaines. Giannis Antetokounmpo qui court après sa légende et qui finit par atteindre le Graal, Jrue Holiday et Khris Middleton qui font du métier de lieutenant un statut à part, Bobby Portis, P.J. Tucker, Pat Connaughton et Brook Lopez qui valident leurs efforts. Chris Paul qui court après sa déveine, sans réussite, Devin Booker mais aussi Deandre Ayton et Mikal Bridges qui prennent rendez-vous pour les dix prochaines années. Monty Williams et Mike Budenholzer qui se répondent du tac-o-tac, les fans Arizoniens qui tentent de faire plus de bruit que ceux du Wisconsin. Puis ces actions déjà iconiques. Un contre en haute altitude de Giannis, une interception de Jrue Holiday qui lance en plein money time ce même Freak dans les étoiles, et cette conclusion donc, terrible pour les Suns mais tellement méritée pour le projet Bucks.

Quarante minutes pour saisir au mieux l’atmosphère entourant cette finale, quarante minutes pour tirer un trait sur cette fabuleuse saison avant de basculer en mode olympique. Allez, pop-corn, le son à fond, et le sourire jusqu’aux oreilles : bravo les champions.