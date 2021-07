NBA Finals, la preview du Game 4 : on rentre dans le dur, on peut être à 2-2 demain matin et c’est quand même super cool

Le rendez-vous est pris cette nuit à 3h, vous commencez à connaitre l’horaire. Une Finale NBA entre les Bucks et les Suns et donc, forcément, de l’inédit chaque soir de match, des joueurs absolument pas habitués à ce genre de défi mais qui ont pour l’instant répondu présent dans leur immense majorité. Eh, y’a pas LeBron, y’a pas Curry, y’a pas KD, mais y’a du vrai basket au programme alors on met le petit réveil et on se fait ce Game 4 en direct, ceci sonne comme une obligation.

Les Suns avaient commencé en frappant un très gros coup. Deux matchs à la maison, deux carnages, et une tendance qui se dégageait alors de cette équipe qui tournait trop bien, une équipe à qui rien ne semblait pouvoir arriver. Puis Giannis Antetokounmpo a passé un step de plus dans son obligatoire transformation en Super Sayan 12 après un premier match ayant servi de convalescence et un Game 2 encourageant dans l’intensité, puis le supporting cast du Freak s’est également sorti les doigts, et dans le même temps Devin Booker connaissait son premier passage à vide depuis 1976 environ. 2-1 presque balle au centre, une série qui prend un peu plus d’intérêt, et donc ce Game 4, cette nuit, qui promet encore un peu plus. Fiserv Forum, une ville privée de Finales NBA depuis 47 ans, un public qui se chauffe les bois et qui laisse son héros tranquille quand il tire ses lancers, on a vu le résultat (13/17, bruh). Un trio de All-Stars qui veut mettre la pression sur son adversaire, assez unanimement reconnu comme la meilleure équipe de NBA depuis un an mais légèrement dans les choux depuis deux jours, à moins que la défaite du Game 3 ne soit qu’un nécessaire et habituel coup dans l’eau pour mieux repartir au front. Devin Booker devra retrouver le chemin du panier, Deandre Ayton tentera de poursuivre son entreprise de démolition, les facteurs X Jae Crowder, Cam Johnson, Mikal Bridges et Cameron Payne auront évidemment leur mot à dire, et côté Bucks on attendra aussi de voir à quel point Mike Budenholzer est capable de s’adapter à l’adversité, notamment en ce qui concerne l’utilisation de ses grands sur les switchs défensifs.

Un énorme coup derrière la tête des Bucks ou la promesse d’une fin de Finales incroyable, voilà tout l’enjeu de ce Game 4. L’heure vous la connaissez, et si vous préférez dormir on ne vous en veut pas, chacun est libre de ses choix… même quand ce ne sont pas les bons.