Ian Mahinmi se retire des parquets : 13 saisons NBA, une jolie bague, et une retraite amplement méritée

Après treize saisons en NBA, l’intérieur français Ian Mahinmi a annoncé son retrait des parquets. Sélectionné au premier tour de la Draft, champion NBA avec Dallas, une trentaine de sélections en équipe de France : c’est une bien belle carrière qui vient de se conclure.

Chaque année, on faisait un peu le tour des Français de la NBA et chaque année, son visage apparaissait dans un roster, tantôt à San Antonio, Dallas, Indiana ou encore Washington. Une phrase qu’on ne pourra plus prononcer à la rentrée. À 34 ans, Ian Mahinmi a annoncé sur le plateau de NBA Extra qu’il mettait un terme à sa carrière de basketteur, après 17 saisons en tant que professionnel. Choisi au premier tour de la Draft 2005, en 28e position, l’intérieur normand a continué sa formation à Pau-Orthez avant de rejoindre les Toros d’Austin en D-League, équipe affiliée… aux Spurs, où Mahinmi a fait ses premiers pas dans la Ligue, idéalement accompagné par un Tony Parker qui l’a pris sous son aile. Et des stars comme TP, le Français en aura côtoyé dans ses différentes équipes, à l’image d’un Dirk Nowitzki, d’un Paul George ou encore d’un John Wall (même si entre nous, Ian a quand même pu partager le vestiaire avec Lance Stephenson, et ça, ça n’a pas de prix !). Mais la plus belle ligne au palmarès de Mahinmi reste le titre NBA avec Dallas, qui lui permet de rejoindre le cercle (très fermé) des Frenchies avec minimum une bague, parmi lesquels on compte TP9, Boris Diaw, Ronny Turiaf ou encore son coéquipier à Dallas, Rodrigue Beaubois. Un club qu’Axel Toupane pourrait rejoindre cette saison en cas de succès des Bucks. Ian, c’est pas les plus grandes stats de la Ligue : au long de sa carrière, ça a donné 5,2 points et 4,4 rebonds de moyenne. Rien d’incroyable, ok, mais pour faire treize ans en NBA, il y a bien plus que les chiffres. Un beau bébé de 2m11 pour 113 kilos, un coéquipier solide, dur au mal, fin bref, un role player utile pour n’importe quelle équipe, lorsqu’il est à 100%. Car oui, il en aura vécu des blessures… Si ses dernières saisons auront été plus délicates à cause de divers bobos, il aura quand même fini sur une meilleure note avec un record de points contre le Heat (25 points) et sa deuxième meilleure ligne statistique en carrière sur une saison.

Au-delà des franchises NBA, Ian Mahinmi a aussi défendu 32 fois les couleurs tricolores. Malheureusement, souvent sélectionné, Ian n’a pas pu participer aux gros rendez-vous, à l’image de l’Euro 2013 (il aura loupé le discours de TP à la mi-temps…), la Coupe du Monde 2014 en Espagne ou encore les JO 2016 de Rio, la faute aux blessures. Du coup, l’ancien remplaçant des Wizards n’aura jamais remporté de titre en bleu, si ce n’est une médaille de bronze avec les jeunes. Cela n’ôtera évidemment rien au parcours de ce vrai soldat, apprécié partout où il est passé et qui devrait encore contribuer dans l’univers de la balle orange sur les prochaines années. En attendant, bonne retraite champion !

Treize saisons en NBA, 32 sélections avec les Bleus, des souvenirs en pagaille, Ian Mahinmi n’aura rien lâché tout au long de sa carrière. Maintenant que les sneakers sont rangées, c’est l’heure de passer de l’autre côté de la barrière. En effet, le Français originaire du Bénin a annoncé devenir l’un des actionnaires de la NBA Africa League à travers un groupe d’investisseurs. À peine le temps de conclure une belle histoire qu’il en commence une nouvelle.

