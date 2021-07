Suns – Bucks en saison régulière, ça a donné quoi ? Cinq leçons à retenir avant le grand début des Finales NBA 2021

Ce soir, vous le savez, c’est le grand début des Finales NBA 2021 entre les Suns et les Bucks. Alors pour se chauffer, on a jeté un œil attentif aux deux matchs de saison régulière entre Phoenix et Milwaukee. Deux matchs au scénario assez fou qui promettent beaucoup pour la série à venir. Si la régulière et les Playoffs sont deux mondes différents et que les acteurs n’étaient pas forcément tous les mêmes, on a néanmoins pu ressortir quelques enseignements avant le Game 1 de cette nuit.

Deux équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche

Deux points. Voici l’écart entre les Suns et les Bucks sur l’ensemble des deux matchs disputés en saison régulière. +1 pour Phoenix le 10 février dernier dans l’Arizona, rebelote le 19 avril à Milwaukee en prolongation. Autant dire que ces deux équipes sont très très proches. S’il y a évidemment des différences dans le style de jeu, et si les effectifs n’étaient pas identiques à ceux d’aujourd’hui (Jrue Holiday, P.J. Tucker et Cam Payne n’ont pas joué le premier match, Donte DiVincenzo est aujourd’hui blessé, Jae Crowder sortait du banc à l’époque, Torrey Craig a disputé la première rencontre avec les Bucks…), les Cactus et les Daims ont livré deux grosses batailles remplies d’intensité, et pas dénuées de controverses. Un aperçu très prometteur en vue des Finales NBA 2021.

Foul or no foul? Suns get the win over the Bucks in OT after Devin Booker sinks a free throw with 0.3 seconds left. (Via @BallySportSAZ)pic.twitter.com/e4AOfA9kwt — NBC Sports EDGE Basketball (@NBCSEdgeBK) April 20, 2021

Le show Giannis

On ne sait pas à quel moment Giannis Antetokounmpo sera opérationnel dans ces Finales NBA mais dans le camp des Suns, on espère le voir le plus tard possible. Car en saison régulière, le Freak a quasiment tout écrasé sur son passage. 47 points, 11 rebonds, 5 passes dans la première confrontation. 33 points, 8 rebonds dans la seconde. Souvent défendu par Deandre Ayton étant donné les faiblesses de Giannis au shoot extérieur, ce dernier a fait extrêmement mal en transition et dans l’attaque du panier. Il suffit de checker les points dans la raquette et le nombre de fautes provoquées par Antetokounmpo. Sur jeu placé, Ayton laissait logiquement de l’espace au double MVP, mais ce dernier a su prendre l’avantage dans ce match-up. Pourtant, Dédé est un intérieur qui bouge plutôt bien et qui est capable de protéger le cercle de façon honorable, mais la présence physique du Freak a fait mal à Ayton et aux Suns. Parmi les autres joueurs de Phoenix qui ont eu la lourde tâche de défendre sur Giannis sur certaines séquences, Jae Crowder notamment mais aussi Cam Johnson voire Torrey Craig (dans le deuxième match), cela ne s’est pas très bien terminé non plus. Mais dans l’ensemble, on a vu une équipe des Suns qui ne voulait pas trop apporter d’aide sur Antetokounmpo, sans doute pour limiter la contribution de son supporting cast et notamment les 3-points adverses. Pas de vrai plan anti-Giannis donc, c’était plutôt : OK, laissons-le faire son show, tout ira bien tant que les autres sont bien contenus.

🇬🇷 47 PTS / 11 REB / 5 AST per un super @Giannis_An34 nella sfida tra @Bucks e Suns! 📊 28.1 PPG / 11.1 RPG / 5.5 APG per THE GREEK FREAK#NBA | #FearTheDeer pic.twitter.com/lJLr47819H — NBA Italia (@NBAItalia) February 11, 2021

Chris Paul et Devin Booker aiment la viande de daim

25 points – 10 passes de moyenne pour Chris Paul. 27 points – 5 passes pour Devin Booker. Pas de doute, le backcourt des Suns a brillé face aux Bucks lors des deux matchs de saison régulière. À travers leur jeu offensif fortement basé sur le pick-and-roll avec Deandre Ayton, CP3 et à un degré moindre Booker ont su prendre à défaut la défense de Milwaukee (surtout quand vous avez Brook Lopez en drop coverage) et il sera très intéressant de voir comment celle-ci va tenter de ralentir la belle machine de l’Arizona. Avec Jrue Holiday – absent lors du premier match à Phoenix on le rappelle – et Khris Middleton, les Bucks ont théoriquement les outils pour bien défendre sur les lignes arrières. L’absence de Donte DiVincenzo est dommageable, spécifiquement dans cette série contre Phoenix, mais un mec comme Pat Connaughton peut apporter sa contribution en défense.

La pace, élément à surveiller de près

Quand on regarde les chiffres de la saison régulière, les Suns et les Bucks sont différents sur un élément principal : le rythme de jeu. Phoenix a terminé 24e à la pace avec 98 possessions par rencontre, tandis que Milwaukee a fini deuxième de la NBA avec 102,8 possessions en moyenne. Si les scores des deux matchs opposant nos finalistes en régulière sont élevés, on ne peut pas dire qu’une équipe a véritablement su imposer son rythme par rapport à l’autre. Chacune a eu ses périodes, et chacune est également capable de s’adapter. Alors certes, pour Milwaukee, on préfère le jeu en transition que le jeu placé mais quand vous avez un Khris Middleton et un Jrue Holiday, et que vous exécutez correctement sur demi-terrain avec un Giannis dans le rôle de poseur d’écran plutôt que celui de shooteur, normalement y’a moyen de s’en sortir. Côté Suns, on l’a dit plus haut, leur attaque est véritablement basée sur le pick & roll, mais ça peut courir aussi. Tout ça pour dire que la pace fera partie des éléments intéressants à surveiller dans ces Finales NBA, même si les deux formations sont plus proches à ce niveau-là en Playoffs (95,6 pour Phoenix, 97,5 pour Milwaukee), sans doute encore plus en cas d’absence de Giannis. Qui arrivera à imposer son style ?

Nom : Khris Middleton. Fonction : playmaker

C’est l’un des secteurs dans lequel Khris Middleton a le plus progressé cette saison : le playmaking. Avec 5,4 passes décisives de moyenne sur la régulière, Middleton a établi un nouveau record en carrière et il a notamment montré ses qualités de passeur dans les deux matchs contre Phoenix. 16 caviars au total, dont 11 rien que dans le premier match. Aujourd’hui, avec un Giannis potentiellement absent pour le début de la série, Middleton possède évidemment beaucoup plus de responsabilités, non seulement au scoring mais aussi à la création. Et pour l’instant, il répond au challenge. Au cours des deux derniers matchs face aux Hawks en Finales de Conférence Est, sans le Freak donc, Middleton a tourné à 29 points et 7,5 assists de moyenne. Si les Bucks ont validé leur ticket pour les Finales NBA, c’est notamment grâce à lui. Il va devoir continuer sur cette grosse dynamique contre Phoenix.

Pas mal de choses ont changé depuis les confrontations de saison régulière entre les Suns et les Bucks, mais on vous conseille de garder ces éléments en tête pendant les Finales NBA 2021, car ils sont évidemment d’actualité. Il sera intéressant de souligner les similitudes et les différences par rapport à ces deux matchs, et bien évidemment les ajustements en cours de série. Allez, vivement que ça commence.