Russell Westbrook et l’histoire, rendez-vous ce soir : 182ème triple-double en vue, y’a comme une odeur all-time dans l’air…

On est prêts à tout lâcher cette nuit : nos gosses, notre job, nos études, notre fanpage LiAngelo Ball, si cela nous permet d’assister à une nuit sûrement historique ! Russell Westbrook s’apprête à battre Oscar Robertson avec son 182ème triple-double : record ALL…TIME !

On va vous faire un prototype de votre application réveil : 1h20 = réveil, 1h21 = réveil, 1h22 = réveil, 1h23 = réveil, 1h24 = réveil, 1h25 = réveil. Puis il faut acheter un deuxième réveil pour être sûr. Vous l’avez compris, à 1h30, Beastbrook a rendez-vous avec l’histoire, et c’est tout simplement immanquable. On pourrait vous parler de stats mais on n’a pas trop l’impression que ce soit le thème de l’article… Faux ! IL EST JUSTE TROP FORT, ces derniers temps Westbrook :

• a égalé le record de triple-doubles all-time de Big O (181, rien que ça)

• a assuré sa quatrième saison en triple-double de moyenne (c’est vrai qu’une fois c’était déjà trop facile)

• est devenu le seul joueur de l’histoire NBA avec plusieurs matchs à 20 rebonds et 20 passes

• est passé douzième all-time assists

• est passé premier all-time pires outfits

• a réalisé un record de 14 TD en un mois

• a quasi assuré une place en play-in à Washington alors que ce n’était vraiment pas gagné

• …

• y’a beaucoup trop de trucs franchement c’est impressionnant

Il y a donc quatre choses à ne pas banaliser : les performances en triple-double de Russ, l’aspect historique du match de ce soir avec probablement un nouveau record all-time au bout, son impact sur une équipe, et c’est vraiment pas facile de faire des passes décisives à Alex Len. Hustle Westbrook jouera contre des Hawks en quête de victoire car ils ne veulent pas retomber au classement. En plus de l’immense performance individuelle qui arrive, les Wizards – privés de Bradley Beal – prendraient bien aussi une victoire pour essayer de monter encore un peu plus au classement en vue du play-in. Mais oublions un peu le play-in le temps d’une soirée, d’une soirée historique, eh les gars on parle du record de triple-doubles quand même là. Brodie a des stats plus gonflées que 90% de la Ligue, dans TROIS catégories ! C’est une domination particulière mais qui peut-être très agréable à regarder. À ses statistiques se rajoutent sa passion, tout le cœur que le MVP 2017 met à l’ouvrage ; battre ce record serait une belle récompense amplement méritée. Oublions ces critiques de « stat padder » le temps d’apprécier la greatness dont il fait preuve, à ne jamais prendre pour acquise. On est tous derrière lui ce soir !

Cette nuit il faudra juste sit back and admire le Marsupilami à l’œuvre, apprécier sa passion, son dévouement et ses exploits. On se retrouve à 1h30 pour observer un homme écrire l’histoire, avec son cœur, et ses points/rebonds/passes.