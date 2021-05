Le pari NBA du jour, spécial cotes boostées : 5 joueurs, 30 points minimum, qui va affoler les compteurs cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 10 mai, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec six matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant. Elle n’est pas belle la vie ?

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

30 points ou plus, l’analyse fine !

Trae Young contre les Wizards (3,00 au lieu de 2,50) : depuis son retour de blessure début mai, Trae Young tourne plutôt bien. Cinq matchs joués, trois perfs à au moins 30 points, c’est propre tout ça. Et face à une équipe de Washington qui joue tout pour l’attaque, Young devrait avoir des opportunités pour atteindre une nouvelle fois cette barre ce lundi. Un vrai coup à jouer ici.

C.J. McCollum contre les Rockets (3,95 au lieu de 3,30) : évoluant souvent dans l’ombre de Damian Lillard, C.J. McCollum reste tout de même un sacré scoreur NBA, lui qui tourne à pratiquement 23 points de moyenne cette année. L’arrière a clairement les capacités pour marquer 30 points face aux Rockets mais vu le faible niveau de l’équipe en face, Portland risque de se balader et C.J. n’aura même pas besoin de forcer son talent. Du coup, ça risque d’être tendu pour atteindre les 30.

Bojan Bogdanovic contre les Warriors (4,50 au lieu de 3,75) : énorme cote ici avec l’ami Bojan Bogdanovic. Sans ses potes Donovan Mitchell et Mike Conley, Bogda a vu son scoring augmenter de façon significative récemment, lui qui tourne à plus de 28 points de moyenne sur ses sept derniers matchs, avec notamment une pointe à 48 face aux Nuggets il y a quelques jours. Alors s’il y a bien un moment pour parier sur lui, c’est maintenant. Ce qui risque de jouer contre Bojan, c’est la qualité de la défense de Golden State, qui mine de rien est cinquième en NBA cette saison. De plus, avec le jeu collectif du Jazz, ça reste assez rare de voir des mecs d’Utah exploser au scoring.

DeMar DeRozan contre les Bucks (4,80 au lieu de 4,00) : la plus grosse cote de la journée, c’est celle-là. Et pour cause, marquer 30 points quand vous avez du Jrue Holiday et du Giannis Antetokounmpo en face, c’est tendax. On connaît tous les qualités de scoreur de DeMar DeRozan, qui peut faire mal à tout moment et à n’importe qui, mais on ne miserait pas notre maison dessus.

Giannis Antetokounmpo contre les Spurs (2,50 au lieu de 2,10) : on reste dans le même match avec un pari qui semble bien plus jouable. 30 points pour le double MVP en titre face aux Spurs, ça franchement ça se sente, surtout avec une cote boostée à 2,50. Le Freak a sorti quelques grosses perfs au scoring récemment – demandez donc aux Nets – et tourne à plus de 28 points par match cette saison. On ne voit pas comment les Spurs pourraient le ralentir.

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre cote boostée Trae Young, vous pourrez avoir 450€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

01h30 : Hawks (1,30) – Wizards (3,95)

01h30 : Cavaliers (4,35) – Pacers (1,27)

02h00 : Grizzlies (1,27) – Pelicans (4,35)

02h30 : Spurs (3,30) – Bucks (1,40)

04h00 : Blazers (1,07) – Rockets (9,90)

04h00 : Warriors (2,35) – Jazz (1,74)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne