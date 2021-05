LeBron James devrait faire son retour mardi : quatre matchs pour rappeler à la NBA qui est le roi… du futur play-in ?

Ding Ding, on a des petites news concernant le plus célèbre hater du play-in tournament. LeBron James, absent lors des trois derniers matchs, vise un retour demain soir pour la rencontre entre les Lakers et les Knicks. Let’s gooo !

Bonne nouvelle, on devrait revoir LeBron James sur les parquets dans pas longtemps. Il y a quelques jours, Shams Charania avait indiqué que le King ferait son retour cette semaine et l’insider de The Athletic a confirmé ses propos ce lundi après-midi. D’après lui, le numéro 23 des Lakers a pour objectif de revenir mardi contre New York. Et si jamais sa cheville droite continue de faire sa capricieuse, un retour mercredi face aux Rockets est également possible. Bon, inutile de dire que les champions en titre auront beaucoup plus besoin de LeBron contre les Knicks (qui viennent de battre les Clippers au Staples Center) que face à Houston mais le plus important aujourd’hui, c’est que James revienne dans les meilleures conditions afin de pouvoir ensuite monter en puissance en vue des Playoffs. On l’a vu récemment, la cheville de LeBron pouvait encore être douloureuse. Le King avait initialement fait son retour le 30 avril dernier après quasiment six semaines d’absence, et il n’a pu jouer que deux rencontres avant de retourner à l’infirmerie pour se soigner. Depuis, James a manqué quatre matchs d’affilée, portant ainsi son total de forfaits à 24. On espère désormais que ce retour sera le bon et que le dernier MVP des Finales pourra retrouver ses sensations. Parce que bon, on ne va pas se mentir, quand LeBron n’est pas sur les terrains, il manque quand même un truc à la NBA.

Lakers star LeBron James is targeting Tuesday vs. New York for return to the lineup from sore right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. If not Tuesday, Wednesday vs. Houston is possible. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021

Aujourd’hui, ce sont avant tout les fans des Lakers qui espèrent revoir LeBron à son top niveau ou pas loin. Les Angelinos sont actuellement septièmes à l’Ouest et donc provisoirement embarqués dans un play-in tournament qui peut potentiellement mal tourner. Les hommes de Frank Vogel ont une rencontre de retard sur les Blazers, sixièmes (Portland possède aussi le tie-breaker sur Los Angeles), avec quatre matchs de régulière encore à jouer : Knicks et Rockets donc à la maison, puis les Pacers et les Pelicans en déplacement. Le calendrier est relativement abordable et peut permettre aux Lakers de dépasser Portland sur le fil, surtout que Damian Lillard & Cie vont jouer Utah, Phoenix et Denver après leur match contre Houston ce soir. Tout reste donc possible pour intégrer le Top 6, encore plus si LeBron remet la machine en route aux côtés d’un Anthony Davis monstrueux en ce moment. AD reste peut-être sur ses deux meilleures perfs de la saison, avec 36 points – 12 rebonds – 5 passes contre Portland vendredi, puis 42 points – 12 rebonds – 5 passes – 3 contres – 3 interceptions face à Phoenix dimanche. La victoire face aux Suns, avec la grande forme du monosourcil et le retour imminent de LeBron représentent de grandes sources d’espoir pour une Lakers Nation malmenée en cette fin de saison régulière.

Alors que les mauvaises nouvelles s’enchaînaient il y a encore une semaine au sein de la Cité des Anges, les choses semblent doucement rentrer dans l’ordre. Cependant, les Lakers n’ont pas leur destin entre les mains pour éviter le play-in tournament. Ils auront besoin d’un peu d’aide et se transformeront en supporters des adversaires de Portland dans les jours à venir.

Source texte : The Athletic