Russell Westbrook à la folie : 33/19/15, 181ème triple-double et le contre de la victoire, le Brodie ne se repose donc jamais

Si l’on devait symboliser Russell Westbrook avec une expression, ce serait probablement « on dormira quand on sera mort ». On savait que cette nuit serait mythique, en mode apéritif géant avant la prochaine, mais ce n’est donc, évidemment, pas pour ça que Russ nous a fait faux bon. Nouvelle soirée à classer au rayon des inoubliables, et un rendez-vous pris lundi soir pour l’entrée en grande pompe dans la famille des immortels.

Puisque les mots, parfois, ne suffisent même plus, les quelques lignes suivantes seront surtout… des chiffres. Des chiffres, des chiffres et toujours des chiffres, car si l’on peut lire LaMelo LaFrance Ball sur la carte d’identité du meneur des Hornets, c’est plutôt Russell Numbers Westbrook que l’on peut lire sur celle de celui des Wizards. Visez plutôt, et on en parle juste après :

Russell Westbrook becomes the 8th player in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB and 15+ AST in a game. He joins Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Larry Bird, James Harden, Nikola Jokic and Luka Doncic. pic.twitter.com/2wveuu4yNJ — NBA History (@NBAHistory) May 9, 2021

Russell Westbrook has recorded 15+ assists in 4 consecutive games, becoming the first player in Wizards franchise history to do so. The last NBA player with 15 or more assists in 4 straight games was Rajon Rondo in 2016. @EliasSports pic.twitter.com/vAX2Ss1G8S — NBA.com/Stats (@nbastats) May 9, 2021

Russell Westbrook put up 33 PTS, 19 REB, 15 AST tonight. The last NBA player to record at least 33p, 19r, 15a in a game was Wilt Chamberlain (35pts/24reb/15ast) in February of 1968. @EliasSports pic.twitter.com/ek7AjekMMG — NBA.com/Stats (@nbastats) May 9, 2021

Congrats to @russwest44 on moving up to 12th on the NBA’s all-time assists list! (via @NBA) pic.twitter.com/pNWuDC4epQ — Washington Wizards (@WashWizards) May 8, 2021

Une place bien au chaud aux côtés de Wilt Chamberlain, peu importe la stat ça vous pose la carrière d’un homme. Désormais plus si loin des dix meilleurs passeurs de l’histoire et pouvant raisonnablement ambitionner un podium en fin de carrière, Russell Westbrook s’est – dans un premier temps – évertué à faire de cette nuit une nouvelle preuve de sa folie furieuse, et ses 33 points, 19 rebonds et 15 passes lui offrent donc son triple-double n°181, faisant de lui le plus grand producteur all-time en la matière, à égalité avec le futur-ex maître en la matière Oscar Robertson. Un accomplissement qui nous envoie illico jeter un oeil au calendrier et, sortez vos agendas, il faudra donc être devant votre écran (derrière vous ne verrez rien) dans la nuit de lundi à mardi, face aux Hawks, pour assister très probablement au feu d’artifice de la saison individuelle du Brodie.

33/19/15 et le contre de la victoire en apéro, on vous laisse imaginer la gueule de la viande en sauce lundi soir. On préfère vous prévenir tout de suite, dans les deux prochains jours les stats padder ou autre pas de bague n’auront pas lieu d’être. Car en ce mois de mai on fête la folie d’un homme, dans tout ce qu’elle a de plus majestueuse.