NBA Top 10 du jour : DaQuan Jeffries connaît bien la France, il a déjà escaladé la Tour Eiffel

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Danny Green a dû bien kiffer son temps avec LeBron James chez les Lakers, il lui a même pris son chase-down block. Le King applaudit, Mason Plumlee beaucoup moins. #9 : Steph Curry qui plante deux mètres derrière la ligne du parking sans le moindre écran, rien de plus normal quoi. Heureusement, car il ne restait que… quinze secondes au chrono. #8 : Au nom du père et du slam dunk ! Kenyon Martin Jr a bien appris les leçons de papa quand il s’agit d’aller écraser du ballon orange dans le cercle. Continue comme ça gamin. #7 : Caris LeVert nous fait son magicien contre les… Wizards ! Jolie passe dans le dos pour enrhumer Bradley Beal et offrir la finition sur un plateau à Edmond Sumner. #6 : Une action qui partait pourtant bien : Draymond Green pour la passe derrière la défense du Thunder, Andrew Wiggins prêt pour le dunk mais Moses Brown a dit non. Un bon gros NON. #5 : Tu peux remonter le ballon en transition et passer la balle à ton meneur ou aller tout droit et postériser deux Warriors pour le prix d’un. Isaiah Roby a fait son choix. #4 : Domantas Sabonis fait un peu de place dans la raquette et Oshae Brissett vient finir les travaux avec un bon gros dunk sur la tête d’Alex Len. #3 : Moment tragique pour le cocorico : DaQuan Jeffries a perdu tellement de matchs avec Houston qu’il a eu envie de se défouler sur Rudy Gobert. C’est pas beau la vengeance. #2 : Tyrese Maxey a fait son… max pour nous ambiancer cette nuit : crossover + tomahawk sur la tête de deux joueurs = un Top 10 mention très bien. #1 : C’est l’action du jour et elle offre la victoire aux Wizards contre les Pacers : Russell – Triple-double – Westbrook ce héros. Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !