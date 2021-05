Preview de la soirée NBA : double dose de caviar en prime time, on espère que vous avez les crocs

Comme d’hab, on vous sort notre preview de la soirée NBA pour vous préparer à une nuit bien chargée. Huit matchs au menu et on vous prévient à l’avance, les festivités vont commencer tôt ce soir.

19h00 : Celtics – Heat : premier match de notre soirée et une rencontre qui pourrait coûter très, très chère dans le décompte final. On parle tout simplement du septième contre le sixième à l’Est et donc l’un des deux pourrait voir le play-in d’ici peu. Les deux équipes vont s’affronter deux fois en trois jours et le vainqueur pourrait faire un pas supplémentaire vers la postseason en s’emparant du tie-breaker, un atout non négligeable quand le classement se joue à un match. Au passage, on rappelle qu’il s’agit quand même des deux derniers finalistes de la Conférence Est.

21h30 : Clippers – Knicks : si vous avez raté l’apéro, vous pourrez toujours arriver au moment du plat de résistance. Cette nuit, il se situe du côté du Staples Center avec Kawhi Leonard et Paul George qui reçoivent en grande pompe le maire de New York, Julius Randle. Il y a une place sur le podium à sécuriser pour les Clippers alors que les Knicks doivent encore se méfier de la concurrence qui pousse derrière pour revenir et fuir la fameuse septième place. Encore un effort et les fans du Garden pourront exulter de nouveau en Playoffs.

01h00 : Cavaliers – Mavericks : Dallas peut enfoncer le clou pour la cinquième place avec un déplacement « sur le papier » facile à Cleveland. Toujours pas de Darius Garland pour les locaux ni de Larry Nance Jr et on devrait donc retrouver un Collin Sexton à 30 tirs au petit matin pour tenter de contrecarrer les plans d’un certain Slovène. Avec Porzingis absent, Luka – Magic – Doncic aura lui aussi les pleins pouvoirs et ça sent bon la TTFL pour les plus chanceux d’entre vous. (ceux qui l’ont encore dans le deck en fait)

01h00 : Hornets – Pelicans : duel 100% faune sauvage cette nuit en Caroline du Nord. Deux équipes qui ont porté le nom des Frelons mais une seule qui risque de vraiment piquer cette nuit vu les absences de Zion Williamson et Brandon Ingram (doubtful) sur la feuille de match. Charlotte a encore une chance de monter au classement mais il faut carburer car derrière, il y a une fusée Russell Westbrook qui revient à toute allure. La défaite est juste interdite pour les copains de LaMelo Ball ce soir.

01h00 : Magic – Wolves : le match du tanking du jour et malheur au… gagnant car il perdra forcément des plumes dans la course au Cade Cunningham. Qui gagne perd ou qui perd gagne, tel est le jeu préféré de ces amoureux de la Lottery. Encore cinq matchs avant les vacances et les derniers shows d’Anthony Edwards pour aller gratter le Rookie of the Year au nez et à la barbe de LaMelo. Sans doute la meilleure raison pour mater ce match au passage.

02h00 : Pistons – Bulls : on n’est pas sur un match de tanking car Chicago a encore une (petite) chance de coiffer Indiana au poteau pour la dixième place. Pour cela, il va falloir se presser et passer vite la cinquième. À voir si les copains de Detroit l’entendront de la même oreille car ils ne sont jamais les derniers pour venir embêter les Bulls. D’un autre côté, avec Cleveland qui est en mode naufrage, une petite défaite supplémentaire ne ferait pas de mal pour rester dans le Top 3… des pires bilans.

04h00 : Kings – Thunder : match sans le moindre enjeu mais pas forcément inutile pour autant. Theo Maledon sera bien présent ce soir et sans De’Aaron Fox en face, il aura sans doute plus de marge de manœuvre pour carburer. Il faudra bien cela pour se motiver quand on voit les absents au coup d’envoi (Fox, Horford, Shai, Haliburton). Quelque chose nous dit qu’il y aura plus de monde devant le second match sur cet horaire.

04h00 : Lakers – Suns : grosse pression sur le champion en titre qui reçoit l’ogre Phoenix au pire moment alors que la course au play-in bat son plein. Tout comme son vieux rival de Boston, L.A va peut-être devoir passer par le tour préliminaire pour revoir les joutes printanières. Comme contre Portland, la cape de héros sera sur les épaules d’Anthony Davis, orphelin de son BronBron. Fun fact : si le classement s’arrêtait aujourd’hui, vous auriez sous les yeux une affiche du premier tour à l’Ouest. Grande répétition avant de commencer à parler sérieusement ? On verra bien.

Voilà, c’est tout pour notre preview mais on espère que vous avez bien tout noté pour ce soir. Cela commence tôt, cela se finit tard (enfin tôt) et on vous tiendra compagnie de bout en bout sur l’oiseau bleu. À vos picks, à vos League Pass et surtout profitez bien !

