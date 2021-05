La course aux Playoffs : les Blazers ont fait le taf face aux Spurs, ce qui nous tease de plus en plus un… Lakers – Warriors en play-in

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Pacers – Wizards : 132-133

Sixers – Pistons : 118-104

Raptors – Grizzlies : 99-109

Nuggets – Nets : 119-125

Jazz – Rockets : 124-116

Warriors – Thunder : 136-97

Blazers – Spurs : 124-102

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Sixers, Nets, Jazz et Blazers : pas mal de choses à dire cette nuit avec la belle opération des Wizards, qui récupèrent la neuvième place ou encore des Grizzlies, qui officialisent quasiment leur place en play-in. Au rayon des vraies bonnes nouvelles ? Les Sixers et le Jazz qui assoient presque définitivement face à des adversaires faibles leur place tout en haut de leur conférences respectives, les Nets qui récupèrent leur deuxième place à l’Est à l’issue d’un énorme match face aux Nuggets, et les Blazers qui confortent leur sixième place et laissent les Lakers dans leurs tracas de play-in.

Mauvaise opération du jour – Spurs et Pacers : en parlant de play-in ? Spurs et Pacers devraient selon toute vraisemblance y avoir droit, mais les défaites du soir ne font pas les affaires des deux franchises préférées des fermiers. A Indianapolis on reste sous la menace de Bulls… pas si menaçants finalement, mais attention quand même au sale mood, alors qu’à San Antonio c’est le souffle, pas si chaud non plus, des Pelicans (… et des Kings !) qui se fait toujours sentir. Il faudra batailler jusqu’au bout, tout ça pour sauter dès le premier match du play-in, super.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Celtics – Heat

21h30 : Clippers – Knicks

1h : Hornets – Pelicans

1h : Cavs – Mavs

1h : Magic – Wolves

2h : Pistons – Bulls

4h : Lakers – Suns

4h : Kings – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Wizards ou Pacers

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Wizards – Pacers

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Blazers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs