La course au tanking et à la Draft 2021 : le Thunder a encore gagné à son jeu préféré, se faire salir par un mec en feu

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pacers – Wizards : 132-133

Sixers – Pistons : 118-104

Raptors – Grizzlies : 99-109

Nuggets – Nets : 119-125

Jazz – Rockets : 124-116

Warriors – Thunder : 136-97

Blazers – Spurs : 124-102

Bonne opération du jour – Thunder, Rockets et Pistons : encore un match intéressant des Rockets face au Jazz avec une défaite mais des gamins qui se montrent et c’est tout ce qu’il faut. Idem pour les Pistons, fessés par le duo Joel Embiid / Dwight Howard et défaits aussi intelligemment que logiquement, mais la perf du jour est une nouvelle fois à mettre à l’actif du Thunder qui ne sait plus perdre de moins de 30 points. Y’a le tanking, et y’a le tanking dans l’Oklahoma, le tanking vrai.

Mauvaise opération du jour – le FC Suspense : à chaque nouvelle soirée de basket ses matchs joués avant même l’entre-deux, à chaque nuit de NBA ses raclées pressenties. Pas la meilleure des périodes quand on aime le suspense mais faut bien que ça s’fasse.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Cavs – Mavs

– Mavs 1h30 : Magic – Wolves

2h : Pistons – Bulls

– Bulls 4h : Kings – Thunder

Rappel concernant la Lottery :