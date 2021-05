La course au tanking et à la Draft 2021 : le Thunder continue son parcours parfait, même les Kings sont trop forts pour eux

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Nuggets : 112-117

Pistons – Wolves : 100-119

Celtics – Heat : 121-129

Raptors – Clippers : 96-115

Pacers – Sixers : 103-94

Bulls – Nets : 107-115

Grizzlies – Mavericks : 133-104

Bucks – Magic : 114-102

Warriors – Suns : 122-116

Kings – Thunder : 122-106

Lakers – Knicks : 101-99

Bonne opération du jour – Thunder, Pistons et Raptors : côté Pistons rien à signaler, si ce n’est que la défaite du jour fut une nouvelle occasion de voir Killian Hayes et Sekou Doumbouya responsabilisés avec réussite, alors que les Raptors sont officiellement entrés dans la course à la lenteur en tombant avec les honneurs (non) face aux Clippers. Mais ce qui est encore plus officiel, c’est bien que le Thunder est le maestro de la bande, désormais sur le podium du tankathon et donc bien positionné pour faire de l’un de leur 45 tours de draft le futur crack de la Ligue.

Mauvaise opération du jour – Kings et Wolves : pour les Wolves c’est une demi-surprise et même une demi-déception, tant Minnesota au complet n’est pas censé jouer dans la même cour que ses petits camarades du tableau ci-dessus. Victoire facile face aux Pistons, on dira que c’est formateur. Dommage par contre pour les Kings, dans les clous à la mi-temps mais bien obligés de prendre une avance trop conséquente lorsque Mark Daigneault a intimé en deuxième mi-temps à ses joueurs de devenir nuls. Même Théo Maledon avait été mis au repos histoire d’être sûr de perdre, c’est dire.

Le programme de la nuit prochaine

2h : Cavs – Celtics

– Celtics 4h : Lakers – Rockets

Rappel concernant la Lottery :