Stephen Curry aime trop le Thunder : 49 points en 29 minutes pour le Chef, et encore une nuit passée à poil dans le salon

Tiens, après un mois d’avril absolument historique, voilà que Stephen Curry préchauffe de nouveau, si tant est qu’il se soit seulement reposé cinq minutes. Depuis le 28 février 2016 il est de notoriété publique que le meneur des Warriors aime particulièrement croiser la route du Thunder, et après avoir mangé 76 points en deux matchs cette saison ce sont donc 49 puntos qui ont été rajouté à la note cette nuit. Complètement marteau ce type.

La boxscore de ce match entre un homme et une équipe, c’est juste ici

Il aura suffi de deux coups de chaud de douze minutes. Deux quarts-temps, le premier et le troisième, comme souvent, deux passages rapides mais tellement efficaces. Dans un match dont l’issue semblait déjà ficelée avant même le l’entre-deux du fait de l’immense delta entre les objectifs de chacun, Steph ne s’est donc pas fait prier pour faire de ce match une nouvelle démo de son incroyable folie. Trois paniers lointains pour commencer, puis quatre, puis cinq, c’est bon on sait compter oh, et une fiche à 24 points lors du… seul premier quart, laissant imaginer aux amateurs de record une soirée possiblement légendaire. La suite on la connait, un peu de repos au deuxième pour souffler, quelques minutes pour se remettre dans le rythme mais tout de même une nouvelle bomba avant la mi-temps, et un nouveau festoche de type Hellfest après la pause avec 22 points de plus pour arriver au final à 49. 24 + 3 + 22, un total en hommage au Maine-et-Loire, et un match évidemment terminé avant même la mi-temps grâce à des dingueries envoyés parfois de plus de dix mètres, parce que les pieds dans le plancher juste derrière la ligne c’est trop facile comme dirait l’autre (personne ne dit ça).

Une nouvelle performance de martien pour le Steph, une victoire facile mais non moins essentielle dans la course au play-in, et d’ailleurs… une confrontation avec les Lakers qui commence à poindre, pour le plus grand bonheur de notre petit cœur qui ne demande qu’à vibrer. Stephen Curry, lui, continue sa saison exceptionnelle et pointe désormais à plus de 320 threes inscrits depuis décembre, un score qui placera bientôt sa saison en deuxième position de ses plus grandes dingueries, en sachant, oh pétard, que cette saison comptera au final dix matchs de moins que les autres.

Nouveau chef d’œuvre, le millième au moins, mais sache Steph qu’ici on ne se lasse pas, bien au contraire. Ce poignet, ce sourire, ces filets qui tremblent… merci au dieu du basket (Gérard) de nous permettre de vivre à la même époque que ce fêlé du bocal. Tout simplement.