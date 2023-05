Dans un Game 4 qui ressemblait beaucoup à un must win game pour les Warriors, on attendait forcément un grand Stephen Curry. Grand Stephen Curry on a eu… pendant la majorité du match. Mais Steph, malgré un gros triple-double, a vendangé à 3-points et a surtout foiré son money time.

Voilà une défaite que Stephen Curry aura du mal à encaisser. Pour le contexte, pour le scénario, pour sa fin de match.

Pendant une bonne partie de la rencontre, les Warriors semblaient en contrôle dans ce Game 4 crucial. Et comme d’hab, Steph était une grande raison à cela. Enchaînant les pick-and-rolls possession après possession, Curry a disséqué la défense des Lakers, alternant parfaitement entre scoring et playmaking tout en apportant sa contribution au rebond. Excepté son tir à 3-points qui n’était pour une fois pas bien réglé, le maestro des Warriors a régalé comme le prouve sa feuille de stats : 31 points, 10 rebonds, 14 passes décisives (record perso en Playoffs) pour seulement 2 turnovers et 3 interceptions, dans ce qui représente son troisième triple-double en carrière au stade des Playoffs.

Et puis il y a eu cette fin de match qui va laisser un très mauvais goût dans la bouche du MVP des Warriors. On vous la refait, en mode play-by-play pour ceux qui n’étaient pas devant le Game 4 cette nuit.

Alors que Golden State est en tête 99-96 avec trois minutes à jouer dans le quatrième quart, Curry est d’abord sanctionné d’une faute sur LeBron James suite à un rebond offensif, ce qui permet aux Lakers de revenir à -1. Ensuite, Steph encaisse un shoot du franchise player de L.A. Lonnie Walker IV sur la tête, et prend encore un coup de sifflet sur une pénétration de James, qui a cherché le switch sur Steph. Entre-temps, de l’autre côté du parquet, les Warriors ont enchaîné deux possessions stériles avec à chaque fois un échec de Klay Thompson au bout. Cela donne 102-99 au score pour les Lakers. Stephen Curry réduit ensuite la marque sur un lay-up avec une minute à jouer, mais c’est le dernier panier qu’il marquera dans ce match.

Car à partir de là, Stephen Curry va enchaîner les échecs et les choix douteux.

Il y a d’abord ce un-contre-un joué face à Anthony Davis à 102-101 avec 30 secondes à jouer. Hyper bien défendu par AD, en mode DPOY sur l’action, Curry termine la possession par un shoot compliqué à mi-distance mais qu’il peut mettre. Sauf qu’il le rate. Heureusement pour les Dubs, Draymond Green est présent au rebond. Deuxième chance pour Steph : alors qu’il peut potentiellement jouer la pénétration face à AD, Curry préfère balancer une bombe du parking qui rebondit encore une fois sur l’arceau. Un shoot qui résume bien la soirée très difficile du sniper derrière la ligne à 3-points (3/14).

La défense MONSTRUEUSE d’Anthony Davis sur Stephen Curry 🔒🔒🔒pic.twitter.com/lf0pfSKgOS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Pas de doute, on a connu Stephen Curry plus inspiré. Mais les Warriors ne sont pas encore morts. Ils ne sont qu’à une possession après deux lancers adverses, et ont donc toujours la possibilité de revenir à hauteur des Lakers. Problème, les Dubs foirent leur système en sortie de temps-mort, qui a commencé avec Curry à la remise en jeu et qui s’est terminé par un turnover sur une passe de Draymond.

Bien préparé globalement par les Lakers. Rien de révolutionnaire, juste bien appliqués. Plus étonné par le fait de ne pas voir Steph inclu dans l’action. Il est spectateur de ce désastre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Golden State parvient cependant à forcer un jump-ball, que les Dubs remportent. C’est justement Steph qui récupère la gonfle, sauf que ce dernier envoie une no-look pass en touche en retombant, sous la pression de l’horloge. Golden State possédait pourtant encore un temps-mort à ce moment-là…

“J’aurais aimé avoir une meilleure connaissance de la situation, pour prendre un temps-mort (suite au jump-ball) vu le temps qu’il restait. Mais au final, les choses n’ont juste pas basculé de notre côté.” – Stephen Curry

Une fin de match foirée dans les règles de l’art, symbole du craquage global des Warriors qui ont pris un 27-17 dans le dernier quart-temps pour finalement s’incliner 104-101.

Stephen Curry et ses copains sont désormais menés 3-1 dans la série, et sont donc à seulement une défaite de perdre leur statut de champion NBA. Si ça se confirme dans les jours à venir, on se souviendra de cette fin de match, qui a précipité la chute des Warriors alors qu’il y avait largement la place pour l’emporter.