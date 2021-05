Le pari spécial NBA Sunday : 300€ à gagner en misant sur le Heat qui fait sa loi à Boston

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 9 mai, c’est un programme très alléchant que nous offre la NBA avec huit matchs dont une première belle affiche dès 19h (fuseau horaire de Châteauroux). Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h : Celtics (2,00) – Heat (2,00)

21h30 : Clippers (1,38) – Knicks (3,65)

01h00 : Magic (3,60) – Wolves (1,35)

01h00 : Hornets (1,63) – Pelicans (2,50)

01h00 : Cavaliers (6,10) – Mavericks (1,16)

02h00 : Pistons (4,70) – Bulls (1,24)

04h00 : Kings (1,20) – Thunder (5,20)

04h00 : Lakers (3,55) – Suns (1,36)

Le pari qu’on sent bien

Le Heat s’impose sur le parquet des Celtics (2,00) : grosse affiche dès 19h ce dimanche avec le déplacement du Heat à Boston. Un match qui pèse lourd puisque Miami et les Celtics sont à la lutte pour éviter la septième place de l’Est et donc le play-in tournament. Et dans ce choc entre les deux derniers finalistes de conférence, on mise sur la bande à Jimmy Butler, qui reste sur quatre victoires en cinq matchs pendant que les C’s soufflent le chaud et le froid. Le Heat semble donc dans de meilleures dispositions pour cette rencontre, d’autant plus que Jaylen Brown ne jouera pas chez les Verts. La cote est plutôt belle en plus, alors vamos !

Le pari combiné à tenter

Anthony Davis marque au moins 20 points contre Phoenix et les Hornets battent les Pelicans (1,99) : on l’a vu face aux Blazers, Anthony Davis retrouve progressivement le rythme. Auteur de 36 points contre Portland, AD voudra enchaîner contre les Suns ce soir. Les Lakers sont dans le dur, ils ont besoin d’un AD qui cartonne et ce dernier semble prêt à porter les champions en titre sans LeBron James (et Dennis Schroder). Il devrait pouvoir atteindre la barre des 20 points sans trop de soucis. Avec ça, on mise sur une victoire des Hornets face aux Pelicans. La principale raison de ce pari ? La Nouvelle-Orléans jouera sans Zion Williamson et Brandon Ingram (sans oublier Josh Hart et potentiellement Steven Adams), les deux meilleurs joueurs des Pels. Même si l’équipe de Charlotte est elle privée de Miles Bridges et bien entendu aussi de Gordon Hayward, elle devrait pouvoir s’en sortir, surtout que la pépite LaMelo Ball a retrouvé toutes ses sensations.

Une petite folie pour finir ?

Paul George termine meilleur marqueur du match Clippers – Knicks (2,55) : dans l’autre affiche du début de soirée, on voit bien Paul George dominer tout le monde et terminer meilleur marqueur du match. Y’a de la concu, notamment avec Julius Randle en face, mais PG-13 va porter Los Angeles pendant que Kawhi Leonard continue de revenir doucement.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.