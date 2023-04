Deuxième manche entre les Bucks et le Heat (0-1) cette nuit à 3h du matin. Du coup, on a imaginé le scénario catastrophe pour les Bucks et le scénario de rêve pour Miami. Le Heat s’impose ce soir et les Bucks voyagent en Floride avec deux boulets dans les valises. Bienvenue dans le multivers, c’est la preview.

Le buzzer de fin de match retentit.

« Le Heat s’impose 104 à 109 et crée la sensation au Fiserv Forum. Avec 47 points de Jimmy Butler, Miami recevra les deux prochains matchs en menant 2 à 0 contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Qui aurait pu prédire un tel scénario ? »

Quoi ? Vous n’y croyez pas ? Pourtant le match 1 du Heat – porté par un immense Jimmy Butler – laisse à penser qu’une réédition de l’exploit est possible. L’assise défensive de Miami a clairement contrecarré les plans des daims dans ce match 1 (l’absence de Giannis aussi). Mike Budenholzer et son staff s’attendaient sûrement à un meilleur démarrage, mais il ne faut pas oublier qui est Eric Spoelstra, qui est Jimmy Butler… et qui est Miami. Le Heat de Miami, c’est une finale de conférence la saison dernière avec une défaite au match 7 face aux Celtics. Certes, la saison des Floridiens a soufflé le chaud et le froid. Ils n’ont pas affiché le niveau d’un prétendant à une finale de conférence. Mais en Playoffs, ce n’est plus la même limonade. Sans un Giannis à 100% dans ce match 2 de la série, Milwaukee pourrait bien se faire renverser d’entrée.

Jimmy Butler put up 35 PTS, 11 AST, 5 REB, 3 STL in the win vs the Bucks! He also passed LeBron for the 2nd most 35-PT Playoff games in franchise history (Wade 14, Butler 10, LeBron 9)pic.twitter.com/GwzvakLMD3 — Ballislife.com (@Ballislife) April 17, 2023

Alors oui, Giannis n’a presque pas joué au Game 1. Oui Tyler Herro est forfait pour la suite de la série. C’est vrai. Mais parlons chiffres, parlons vrai. Quand Jimmy Butler était sur le terrain, Miami était en +17 lors du Game 1. Quand Jrue Holiday était sur le terrain pour les Bucks, Milwaukee était en -15 sur la rencontre. D’autant que Khris Middleton a pondu une petite masterclass pour les leaders de l’Est avec un gros 33/9/4, en vain.

Avec un Giannis diminué et incertain après son gros choc lors du match 1 et une défense du Heat bien rugueuse, bien Conférence Est, bien 2005, le scénario catastrophe pour les Bucks se profile. Imaginez des Bucks au pied du mur, obligés de se déplacer à l’American Airlines Arena avec un 0-2 dans les valises. Ce serait fou, mais c’est possible. Du moins, certains paramètres laissent à penser que ça l’est.

Coup d’envoi cette nuit à 3h du matin. Préparez l’attirail du parfait campeur, on va pas beaucoup bouger de devant la téloche.