Passée par Madrid le temps d’un soir pour le grand retour de Luka Doncic dans son ancien club du Real, la NBA semble avoir des idées derrière la tête concernant la capitale espagnole. En effet, la Grande Ligue n’exclut pas l’idée d’un match de saison régulière à… Santiago-Bernabéu.

Santiago-Bernabéu, lieu mythique du football et maison du grand Real Madrid, va-t-il se transformer un jour en arène de basket ? Si l’on en croit Mark Tatum (adjoint du commissionnaire Adam Silver), ce n’est pas impossible du tout (via ESPN).

“J’ai eu l’occasion de voir le nouveau Bernabéu et c’est incroyable ce qu’ils ont fait ici. J’ai vu le système de la pelouse rétractable. Ce sera un stade de classe mondiale. Si les conditions le permettent, on adorerait jouer ici.”

Le “nouveau Bernabéu”, c’est quoi exactement ? C’est ça :

Le Bernabéu avec son nouvel affichage LED à 360° totalement allumé !

🎥@Fanaticos_RMCFpic.twitter.com/CG4KDKvjDV

— Real France (@realfrance_fr) August 22, 2023

Et ça :

🏟 The new roof at the Santiago Bernabeu. 🔥 pic.twitter.com/1mqTEzQzjb

— Madrid Zone (@theMadridZone) August 23, 2023

Ou encore ça :

🏟️🌱👀 La pelouse retractable du Bernabéu comme vous ne l'avez jamais vue !#RealFootball pic.twitter.com/tRRd44dqXL

— Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) September 5, 2023

Toit rétractable, nouvel affiche LED à 360°, système unique au monde pour descendre et monter la pelouse… bref les Madrilènes n’ont pas fait les choses à moitié. Cette grosse rénovation du stade, qui a coûté un milliard d’euros, va évidemment permettre l’organisation de nouveaux événements, dont un possible match NBA devant une affluence potentiellement record (Bernabéu possède quasiment 85 000 places). Un peu comme une rencontre de Final Four de la March Madness, qui se déroule chaque année dans des stades de football américain.

“On prend également en compte le fait que c’est un gros marché (l’Espagne/Madrid) avec une vraie histoire, comme la France, où les Jeux Olympiques auront lieu l’année prochaine. Il y a d’autres marchés qui nous intéressent; l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie sont importants pour nous.” – Mark Tatum

Toujours dans sa volonté de se développer à l’international, la NBA cherche à délocaliser des matchs de présaison voire de saison régulière à l’étranger, mais cela dépend forcément des capacités d’accueil des villes en question. Avec le nouveau Bernabéu et le WiZink Center, salle de 17 000 places où la rencontre Real – Dallas s’est déroulée hier, Madrid se place en tout cas plutôt bien pour accueillir d’autres matchs de la Grande Ligue à l’avenir.

Source texte : ESPN