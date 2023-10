Qui est le meilleur leader de la NBA aujourd’hui ? La question a récemment été posée aux managers généraux des différentes équipes de la Ligue, et c’est un certain LeBron James qu’on retrouve au sommet de la liste. Une fois de plus…

Leader (nom masculin) : Personne qui, à l’intérieur d’un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement.

C’est vrai que LeBron James correspond plutôt bien à cette définition du Petit Larousse. Le King, sur le point d’entamer sa 21e saison NBA (!), est considéré comme le meilleur leader de la Ligue par 27% des GM, devant Stephen Curry (23%) et Nikola Jokic (17%).

Plus expérimenté que n’importe quel autre joueur de la NBA actuelle, LeBron James a toujours su sublimer l’équipe dans laquelle il évolue, notamment à travers sa capacité à bien impliquer ses coéquipiers et à inspirer les troupes par les mots comme par les actes. Avec son talent, son physique d’Hercule et sa connaissance du jeu exceptionnelle, le King continue de porter sa team sur les épaules, et forcément ses copains veulent le suivre chaque année dans sa quête du trône.

“Il passe autant de temps à s’entraîner qu’à essayer d’être un bon coéquipier. Il invite des gars chez lui pour dîner, il organise une fête pour Noël ou pour Halloween, ou une soirée au cinéma. Il s’investit autant pour être fort sur le parquet que pour s’assurer que l’équipe soit soudée en dehors des terrains.” – Richard Jefferson, ancien coéquipier de LeBron à Cleveland

Le professionnalisme, la régularité et la longévité de LeBron sont d’autres aspects qui inspirent ses coéquipiers, et qui renforcent ainsi son statut de leader. À bientôt 39 piges, James repousse chaque année les limites du possible malgré quelques bobos ces dernières saisons, et le plus incroyable c’est qu’il ne compte toujours pas s’arrêter.

LeBron James a absolument tout connu en NBA. Il a pratiquement tout gagné sur le plan collectif et individuel, et reste le visage numéro 1 de la Grande Ligue même à 38 ans. Être sur le devant de la scène, être le leader, c’est une responsabilité qu’il assume depuis toujours.

