Comme chaque année, les managers généraux de la NBA se sont exprimés dans un sondage d’avant-saison toujours très attendu : MVP de la saison, future affiche des Finales, meilleur rookie… les questions sont nombreuses. Celle concernant le meilleur noyau de jeunes nous intéresse tout particulièrement, et c’est le Oklahoma City Thunder qui remporte la mise haut la main.

73%.

73% des GM NBA estiment que le Thunder possède le noyau de jeunes le plus prometteur de la Grande Ligue. C’est loin devant les Cleveland Cavaliers (10%) – plébiscités l’an passé – et le Magic d’Orlando (7%).

The annual NBA GM survey results have been released.

“Which team has the most promising young core?”

1. OKC Thunder: 73%

2. Cleveland Cavaliers 10%

3. Orlando Magic 7% pic.twitter.com/5m8JyXRhvw

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) October 10, 2023

Quand on voit l’effectif actuel d’OKC, on ne peut pas dire que c’est un résultat qui nous surprend : Shai Gilgeous-Alexander (25 ans), Josh Giddey (21 ans), Chet Holmgren (21 ans), Jalen Williams (22 ans), Jaylin Williams (21 ans), Lu Dort (24 ans), voilà une base aussi talentueuse que prometteuse, d’autant plus qu’il y a encore du monde derrière (Ousmane Dieng, Tre Mann, Cason Wallace, Isaiah Joe…).

Cette première place dans le sondage et la large avance qui va avec semblent s’expliquer par l’énorme jump de la saison dernière, avec 16 victoires de plus pour le Thunder et une qualification surprise pour le play-in tournament. Avec un Shai en mode MVP, un Josh Giddey qui poursuit sa progression et la très belle campagne rookie de Jalen Williams, OKC commence à transformer son grand potentiel en bons résultats. De plus, la licorne Chet Holmgren – numéro 2 de la Draft 2022 – est de retour sur pied, lui qui va venir renforcer ce young core après une saison rookie passée à l’infirmerie. De quoi envisager de grandes choses à l’avenir, et potentiellement une place en Playoffs dès 2024 si les planètes s’alignent. D’ailleurs, 30% des GM pensent que le Thunder est l’équipe qui progressera le plus en NBA lors de la campagne à venir.

Après plusieurs saisons à tanker dans les bas-fonds de la Conférence Ouest, le Oklahoma City Thunder revient progressivement sur le devant de la scène, et les dirigeants de la NBA en bien conscience.

__________

Source texte : NBA.com